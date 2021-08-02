Yeşil sahaların devleri hisse senedi piyasalarında Benfica'yla sevindirirken Ajax'la üzdü

Dünyanın önde gelen halka açık 7 futbol kulübü arasında hisse senedi piyasalarında temmuz ayında en fazla kazandıran yüzde 34,9 ile Portekiz ekibi SL Benfica olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 33,4 ile Hollanda ekibi AFC Ajax oldu. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, temmuz ayında hisse senedi piyasalarında SL Benfica, Manchester United, Juventus yatırımcısına kazandırırken, Borussia Dortmund, SS Lazio ve AFC Ajax kaybettirdi.

Fransız ekibi Olympique Lyon'da ise yatay bir seyir izlendi.

Analistler, bu dönemde kulüplerin gerçekleştirdiği etkili transferlerin hisse performanslarını olumlu etkilediğini, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki delta varyantına ilişkin endişeler ise futbol kulüplerinin hisse performansını etkileyen en önemli nedenler arasında yer aldı.

Temmuz ayında SL Benfica'nın hisseleri yüzde 34,9, Manchester United'ın hisseleri yüzde 5,9, Juventus'un hisseleri ise yüzde 1,7 artış kaydetti.

ABD'li iş adamı John Textor'ın SL Benfica'nın hisselerinin yüzde 25'ini alacağına dair haberlerle kulüp hisse senedi piyasalarında yatırımcısını sevindirdi. Manchester United da hem gerçekleştirdiği etkili transferler hem de üreticisi Renewable Energy Group ile küresel iş birliği anlaşması imzalamasıyla hisse senedi piyasalarında başarılı bir performans sergiledi.

UEFA'nın Avrupa Süper Ligi kurucu kulüpleri hakkında aldığı disiplin soruşturması ve ceza kararlarının Madrid'deki mahkeme tarafından iptal edilmesiyle Juventus yatırımcısına kazandırdı.

Bu dönemde Alman ekibi Borussia Dortmund'un hisseleri yüzde 1,5, İtalyan SS Lazio'nun hisseleri yüzde 4,6, Hollanda ekibi AFC Ajax'ın hisseleri yüzde 33,3 değer kaybetti.

Yıl başına göre performansta en çok SL Benfica kazandırırken, en fazla AFC Ajax kaybettirdi

Dünyanın önde gelen halka açık futbol kulüplerinin yıl başına göre performansına bakıldığında 7 futbol kulübünün 4'ü kazandırırken, 3'ü kaybettirdi.

Bu dönemde de hisse senedi piyasalarında en çok SL Benfica kazandırırken, en fazla AFC Ajax kaybettirdi. SL Benfica, Borussia Dortmund, SS Lazio, Olympique Lyon yatırımcısına kazandırırken, Manchester United, Juventus ve AFC Ajax yatırımcısına kaybettirdi.

Futbol kulüplerinin yıl başına göre performansına bakıldığında SL Benfica'nın hisseleri yüzde 70, Borussia Dortmund'un hisseleri yüzde 12,7, SS Lazio'nun hisseleri yüzde 3,7 Olympique Lyon'un hisseleri yüzde 3,2 yükselirken, Manchester United'ın hisseleri yüzde 3,9, Juventus'un hisseleri yüzde 9,9 ve AFC Ajax'ın hisseleri yüzde 38,1 geriledi.

Dünyanın önde gelen halka açık 7 futbol kulübünün hisselerinin Temmuz 2021 ve Aralık 2020 sonu getirileri (yüzde) şöyle:

Aylık (yüzde) Yıllık

SL Benfica +34,9 +70

Manchester United +5,9 -3,9

Juventus +1,7 -9,9

Olympique Lyon 0 +3,2

Borussia Dortmund -1,5 +12,7

SS Lazio -4,6 +3,7

AFC Ajax -33,3 -38,1



