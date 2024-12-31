Yılbaşı tatil rezervasyonu yüzde 30 artış gösterdi

İç pazarlarda İstanbul, Antalya ve İzmir şehirleri başı çekerken, Kayseri (Erciyes) ve Erzurum (Palandöken) gibi kayak merkezleri kış turizmi rotaları olarak öne çıkıyor

31.12.2024 10:23:160
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Yılbaşı tatil rezervasyonu yüzde 30 artış gösterdi

Yılbaşı tatil dönemi için yapılan rezervasyonlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış kaydedildi.

Biletbayisi.com verilerine göre, bu yıl rezervasyonlarda iç pazarlarda İstanbul, Antalya ve İzmir ilk sıralarda yer alırken, kış turizmi açısından Kayseri (Erciyes) ve Erzurum (Palandöken) gibi kayak merkezleri öne çıktı. Yurt dışında ise Avrupa şehirlerinden Paris, Roma, Londra ve Dubai yılbaşı dönemi için en çok tercih edilen rotalar arasında yer aldı.

İstanbul, hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen ziyaretçiler için yılbaşı alışverişleri ve Boğaz manzarasıyla dikkati çekerken, kış aylarında bile ılıman havasıyla bilinen Antalya, yerli turistler için önemli bir tercih olmaya devam ediyor. Kayak severlerin uğrak yerleri arasında bulunan Erciyes ve Palandöken de, kış sporları ve kar tatili arayanlar için ideal rotalar arasında yer alıyor.

Yurtdışında Paris ve Roma öne çıktı

Paris'in yılbaşı süslemeleri, Roma'nın tarihi atmosferi ile Londra'nın yılbaşı etkinlikleri, Avrupa'da turistlerin favorisi olmaya devam ediyor. Dubai ise lüks otelleri ve görkemli kutlama etkinlikleriyle yılbaşını gösterişli bir şekilde geçirmek isteyenlerin ilk tercihlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Uçak biletlerine ek olarak 2024 yılbaşı tatil döneminde araç kiralama ve otobüs bileti satışlarında da artış gözlemleniyor. Şehirlerarası seyahatlerde konfor ve ekonomik çözümler arayanlar için Biletbayisi.com, çeşitli otobüs firmalarıyla iş birliği yaparak uygun fiyatlar sunuyor. Araç kiralama hizmetleri ise, özellikle aileler ve arkadaş grupları tarafından yoğun talep görüyor.


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