Yıldızlı Projeler Yarışması’20 gerçekleştirildi

Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark iş birliğiyle düzenlenen Yıldızlı Projeler Yarışması, online olarak gerçekleştirildi.

Yıldız Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Kulübü tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark iş birliğiyle gerçekleştirilen Yıldızlı Projeler Yarışması 10 Aralık 2020 tarihinde online olarak gerçekleştirildi. Capital & Start Up Dergileri de organizasyonun medya sponsorlarından biri olarak destek verdi.

Bu yıl 1500’ e yakın başvurunun olduğu Yıldızlı Projeler Yarışması’nda Değerlendirme Kurulu üyelerinin yaptığı değerlendirmeler sonucu Öğrenci ve Start-Up kategorilerinden yedişer proje final günü sunum yapmaya hak kazandı.

Pandemi kuralları gereği Holacon platformu üzerinden online olarak kazananların açıklandığı final etkinliği Yasemin Şefik moderatörlüğünde gerçekleşti.

10 Aralık Final günü açılış konuşmalarının ardından “Sanat ve Girişimcilik” oturumu ile sanatçı Gökhan Türkmen’in katılımıyla devam etti. Ardından her finalistin 5 dakikalık sunum süresine sahip olduğu proje sunumlarına geçildi. Sunumların ardından Jüri tarafından değerlendirilen ve seçilen projelere para ödülleri ve birbirinden değerli özel ödülleri verildi.

Yıldızlı Projeler Yarışması final etkinliğinde proje sunumlarının ardından ödüle layık görülen girişimler şu şekilde sıralandı:

Startup kategorisinde ServisSoft &Smart Servis adlı girişimiyle Emre Pehlivanlı birinci olurken, HoneyPull ile Hakan Aktan ikinci, Yatağa Bağımlı Hastalarda Oluşan Komplikasyonları Azaltan Medikal Sistem ile Zahide Beyzanur Apaydın da üçüncü oldu.

Öğrenci kategorisinde ise İdrar Analizi Yapan Bebek Bezi ile Çisem Arslantürk birinci, Tanı Kitlerinde Kullanmak İçin Glukoz Oksidaz Enziminin Rekombinant Olarak Üretilmesi ile Hilal Taşcı ikinci, Palmiye projesiyle Özlem Melike Turan üçüncü oldu.

Dereceye giren proje sahiplerinden birinciye 12 bin TL, ikinciye 6 bin TL, üçüncüye 3 bin TL para ödülü verilirken, Türkiye’nin en büyük kuluçka merkezi olan Yıldız Kuluçka Merkezi’nde şirketleşme ve özel ofis, Yıldız Teknik Üniversitesi Prototip Atölyesi’ni kullanım hakkı, mentorluk ve sponsor özel ödülleri gibi farklı ödüller de verildi.