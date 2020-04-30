Yılın ikinci enflasyon raporu

Yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayan TCMB Başkanı Murat Uysal, "Salgının finans krizinden daha derin ekonomik etkileri oluyor" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, COVID-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sanal olarak gerçekleştirilen Enflasyon Raporu 2020-II Bilgilendirme Toplantısı'nda sunum yapıyor.

TCMB, yılın ilk enflasyon raporunda 2020 yıl sonu tüketici fiyatları tahminini yüzde 8,2, gelecek yıl sonu tahminini yüzde 5,4 olarak açıklamıştı.

TCMB'nin başta petrol fiyatı öngörüsü olmak üzere, çıktı açığı tahminlerini ve enflasyon beklentisini aşağı yönlü revize etmesi bekleniyor.

TCMB Başkanı'nın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Koronavirüs salgınının hızla yayılması bir çok farklı kanaldan etkiledi küresel iktisadi faaliyetin sert şekilde daralmasına neden oldu.

Tedarik zinciri ve ticaret sonrasında da tüketimi vurdu. Hizmetler sektörü faaliyeti hızla zayıfladı. İmalat sanayi de yavaşlamaya eşlik etmesi muhtemel. 2020 yılına ilişkin enflasyon tahminleri geriledi.

Salgının finans krizinden daha derin ekonomik etkileri oluyor. Kalıcı tahribatı önlemek için küresel çapta mali ve parasal tedbirler uygulanıyor. Faiz indirimleri, varlık alımları kredi destek programları öne çıkıyor.

Gelişmekte olan ülkelere yönelen portföy yatırımlarındaki toparlanma yılın başında sürdü ancak salgınla büyük ölçüde çıkış oldu.

Açıklanan para ve maliye politikasının etkisiyle portföy yatırımlarının yılın ikinci yarısında toparlanmasını bekliyoruz.

Risk primlerinde belirgin artışlar gözlendi, Türkiye'nin de arttı kur oynaklığı arttı TL değer kaybetti. Faiz indirim ve enflasyon düşüşüyle yılın başında üçüncü çeyrekten itibaren krediler arttı tüketici kredileri son aylarda ivme kaybediyor.

Türk Lirası ticari kredilerde ivme devam ediyor. Kamu bankalarınca geliştirilen arz kredi büyümesinin aşağı yönlü riskleri sınırlayıp katkı sağlıyor.

İktisadi faaliyet yılın son çeyreğinde güç kazandı ocak şubatta devam etti işsizlik de düştü.

Yatırım eğiliminde toparlanma sürdü ancak martın ikinci yarısından itibaren iktisadi faaliyeti turizm dış ticaret iç taleple sınırladı. Belirgin bir yavaşlamaya işaret ediyor ikinci çeyrek. Avrupa ülkeleri öne çıkıyor olumsuz etkilenenlerden. Petrol fiyatları etki alanları Rusya Ortadoğu gibi ihracat azarları da zayıf seyredecek. Emtia fiyatları ve ithalatın sınırlayıcı etkisiyle cari denge ılımlı seyir izleyecek. Tüketici enflasyonu yüzde 11,86 ile bir önceki çeyrek sonuna kıyazla yatay seyretti. Bu çeyrekte enerji ve gıda enflasyonu aşağı çekti mal ve hizmet gruplarının katkısı arttı b endeksi tahmin aralığının üst bandına yakın gerçekleşti. Enflasyon beklentileri iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı ılımlı seyretti. Salgınla başlayan süreç enflasyonu belirgin etkiliyor.

TL’deki değer kaybına rağmen emtiadaki keskin düşüşler enflasyon görünümüne olumlu yansıyor. Küresel ticaret hacmindeki zayıflama toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisi yılın ikinci çeyreğinde arttı.

Orta vadeli beklenti tahmin belirsizliğinin arttığına işaret ediyor. Ocak enflasyon raporu sonrasında iyileşmenin devamıyla faiz indirimleri devam etti. Ölçülü adımların ardından emtia ve talep koşullarının aşağı yönlü riskleri arttırdı. Sistemin fonlama ihtiyacının artış gösterdiği bu dönemde döviz karşılığı Türk lirası swap işlemleriyle karşıladık. APİ ile sağlanan net fonlama da arttı. Sınırlandırmak için faiz indiriminin yanı sıra likidite ihtiyacı için tedbir seti ortaya koyduk.