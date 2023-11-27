Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli zammı açıklaması

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili kritik tarih belli oldu.

27.11.2023 18:43:230
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Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli zammı açıklaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı 1 Aralık'ta yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 7 bin 500 lira altındaki emekli maaşları için bütçe imkanlarını zorlayacakları mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Yılmaz, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili kritik tarihi açıkladı. Yılmaz, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mevzuat gereği 1 Aralık'ta çalışmalara başlayacağını duyurdu.

Yılmaz şunları söyledi: "Bu yıl asgari ücrete yüzde 114 zam yapıldı. Asgari ücret artışı, enflasyonun çok üzerinde oldu. Üstüne bir de asgari ücrete kadar olan ücretlere vergi muafiyeti getirildi. Bunun bütçeye maliyeti 500 milyar lira oldu.

Asgari ücret belirlenirken müzakereler, üçlü mekanizmayla yürütülüyor. Sadece kamunun perspektifi, zammı belirlemekte yetmez. İşçi, işveren tarafları da var. Sosyal diyalog mekanizması yürütülmeden perspektif belirtmek doğru olmaz. İşverenler de işletmelerin devamlılığı, kayıt dışılığın önlenmesi gibi yaklaşımlarla masada olacaktır. Tarafların söyleyeceklerini görelim."

7 bin 500 TL'den az alanlara elimizden geleni yapacağız

Yılmaz, emekli maaşlarına yönelik ocak zammına da değindi. Yılmaz şunları söyledi:

"Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı. Yıl sonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım."

Kaynakları denge gözeterek kullanmalıyız

Ücret zamlarına ilişkin değerlendirme yapan Yılmaz, "Enflasyonla mücadele, toplumsal fedakarlık da gerektiriyor. Sosyal medya veya başka mecralarda gerçeklerden kopuk algı oluşturulması, kalıcı refah artışı getirmiyor. Denge çok önemli. Belli bir kesime zam yapıp diğerlerine yapılmazsa denge bozuluyor. Adaleti sağlamalı, kaynaklarımızı denge gözeterek kullanmalıyız." dedi.

Ani bir şekilde KKM'yi bitirme perspektifi yok

Kur korumalı mevduatla ilgili konuşan Yılmaz, 17 Kasım itibariyle hesapların 640 milyar lira azalarak 2 trilyon 768 milyar lira olduğunu belirtti. Yılmaz, "Kur korumalı mevduat, uygulamaya girdiği gün için ihtiyaçtı. O günlerde devreye girmeseydi üstlendiğimiz maliyet daha yüksek olabilirdi. Geçici bir adım olarak görüldü ve o konuda kanuni düzenleme de geçici yapıldı. Aşamalı bir şekilde buradan çıkıyoruz. Bunu da döviz kuru piyasasında sorun yaratmadan yapıyoruz. Ani bir şekilde kur korumalı mevduatı bitirme gibi bir perspektifimiz yok" dedi. Cevdet Yılmaz, enflasyonda tek haneyi 2026'da yakalayacakları mesajını verdi.

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