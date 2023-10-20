Yılsonu enflasyon beklentisi yükseldi, dolar/TL düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi yüzde 68,01'e çıktı. Dolar/TL beklentisi ise 30,14 TL'den 30,05'e geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcılarıyla gerçekleştirdiği anketin Ekim sonuçlarına göre katılımcıların yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentisi ise yüzde 67,22'den yüzde 68,01 seviyesine çıktı. 24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi ise yüzde 23,87'den yüzde 25,82'ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerinden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde son durumda yüzde 30 seviyesinde bulunan bir haftalık repo faizi için ay sonu beklenti yüzde 33,68 olurken, 3 ay sonrası için beklenti yüzde 37,27 olarak gerçekleşti.

Dolar/TL beklentisi geriledi

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 30,14 TL'den 30,05 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 37,26 TL'den 38,64 TL'ye yükseldi. Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi de yüzde 3,9'dan yüzde 4,1'e çıktı. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,8'ten yüzde 3,4'e geriledi.

Katılımcı sayısı 70'e çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcılarıyla birlikte gerçekleştirdiği ankete güncelleme yapıldığını açıklamıştı. TCMB'den yapılan duyuruda finansal ve reel sektördeki karar alıcı ve uzman kişilerin, çeşitli makroekonomik değişkenlerle ilgili beklentilerinin izlenmesine yönelik olarak uygulanan anketin katılımcı listesinin, anketin temsil gücünün artırılması amacıyla güncellenmesine karar verildiği belirtilmişti.

TCMB, katılım sürekliliğinin sağlanabilmesi için sadece kurumsal katılımcılara yer verildiğini ve kurumların belirlenmesinde; bankalar için aktif büyüklüğü, aracı kurumlar için aktif/portföy büyüklükleri, yurt dışı yerleşik bankalar için Türkiye'deki portföy yatırım büyüklüğü, finansal kesim dışındaki firmalar için ise sektör seviyesinde aktif/ciro büyüklüklerinin nesnel kriterler olarak esas alındığını belirtmişti.

Bu güncellemenin ardından ankette finansal sektörden 29'u bankalardan, 24'ü de banka dışı olmak üzere 53, reel sektörden ise 17 katılımcı yer aldı. Böylelikle toplamda 70 katılımcıdan beklenti derlendi.