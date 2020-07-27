YKS sonuçları açıklandı

YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden 27 Temmuz Pazartesi sabahı erişime açıldı.

27.07.2020 09:12:000
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YKS sonuçları açıklandı

YKS sonuçları bu sabah saat 07.30 itibariyla açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Aygün "27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları //sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim." dedi.

ÖSYM takvimine göre 28 Temmuz tarihinde açıklanması beklenen YKS 2020 sonuçları, böylelikle bir gün önce öğrencilerin erişimine açılmış oldu.

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