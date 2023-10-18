Yok etmeden yaratmak mümkün: Yıkıcı olmayan inovasyon

Prof. Chan Kim Netflix, Amazon, Uber gibi yıkıcı örneklere atıfta bulunarak “yıkıcı olmayan inovasyon”la endüstrileri sarsmadan yeni pazarlar oluşturmanın mümkün olduğunu söylüyor.

Mavi okyanus stratejisiyle bir döneme damga vuran Prof. CHAN KIM ve Prof. RENÉE MAUBORGNE yeni kitapları “Beyond Distruption” ile iş dünyasında oyunun kuralını yeniden yazmaya hazırlanıyor.

Tuba İlze / tilze@capital.com.tr

Capital Eylül 2023 sayısından

Prof. Chan Kim Netflix, Amazon, Uber gibi yıkıcı örneklere atıfta bulunarak “yıkıcı olmayan inovasyon”la endüstrileri sarsmadan yeni pazarlar oluşturmanın mümkün olduğunu söylüyor. Ona göre inovasyonun mevcut durumu yok etmeyi veya bozmayı gerektiren bir süreç olduğu varsayımı gerçek dışı. Chan Kim, “Çünkü yok etmeden yaratmak mümkün” diye konuşuyor.

Önde gelen düşünce liderleri INSEAD öğretim görevlileri Prof. W. Chan Kim ve Renée Mauborgne, “Mavi okyanus stratejisi” ile küresel iş dünyasında çığır açmış iki önemli isim.

Yoğun rekabetin hüküm sürdüğü kırmızı okyanusları geride bırakarak keşfedilmemiş mavi okyanuslar yaratma vizyonları, iş dünyasında oyunun kuralının yeniden yazılmasına neden oldu.

Yazarlar yeni kitapları “Beyond Distruption” ile “yıkıcı olmayan yaratım” kavramı ekseninde yine farklı ve çığır açıcı bir bakış açısı sunuyor. Ortaya koydukları bu yeni paradigmada mevcut sorunları çözme ve yeni pazarlar yaratma fırsatları, tahrip etme gerekliliği olmadan ortaya çıkıyor.

“Blockbuster karşısında Netflix, kitapçı ve perakendecilerin karşısında Amazon, taksilerin karşısında Uber… Bunlar geleneksel rekabet alanlarında yıkıcı inovasyonun örnekleri. Ancak bu şirketlerin büyüme sürecinde bir bedel ödeniyor. Bir oyuncu kazanırken diğerleri kaybedebiliyor. Binlerce iş kaybı söz konusu oluyor. Oysa var olan endüstriye zarar vermeden yeni bir yaratım ortaya koymak mümkün...”

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