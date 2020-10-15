Youtube'tan korona aşısı kararı

Video paylaşım sitesi YouTube, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşı adayları hakkında yanıltıcı bilgiler yayan videoları engelleyeceğini açıkladı.

15.10.2020 16:06:000
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Youtube'tan korona aşısı kararı

BBC'de yer alan habere göre, siteden yapılan açıklamada, aşılar konusunda yerel sağlık otoriteleri ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kabul gören uzman görüşleri dışında bilgiler paylaşan videolara platformda yer verilmeyeceği bildirildi.

Açıklamada, "Kovid-19 aşısı için çalışmalarının acil ve hayati hale geldiği bu koşullarda, yanıltıcı bilgileri siteden kaldırmak için doğru kurallara sahip olmamız gerektiğini düşünüyoruz." ifadeleri yer aldı.

Google'ın çatı şirketi olan Alphabet bünyesindeki Youtube şirketi, daha önce de Kovid-19'la ilgili "tıbbi temeli olmayan bilgileri" içeren paylaşımlar konusunda benzer tedbirleri alacağını açıklamıştı.

YouTube'un bu adımı, sosyal paylaşım sitesi Facebook'un insanları aşı yaptırmaktan caydırmaya yönelik reklam türü paylaşımlara yer vermeyeceğini açıklamasının ardından geldi.

Facebook'un kararı reklam türünde olmayan paylaşımları içermezken, YouTube, kazanç amaçlı veya öyle olmayan tüm içerikleri kapsamına alıyor.

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