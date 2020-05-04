Yünsa'da üretim bugün tekrar başladı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ, koronavirüs salgını nedeniyle 1 Nisan'dan itibaren faaliyetleri durdurulan Çerkezköy'deki fabrikasında üretime bugün itibarıyla tekrar başlandığını duyurdu.

4.05.2020 10:25:000
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Yünsa'da üretim bugün tekrar başladı

Yünsa'nın üretime tekrar başlanmasına ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, 24 Nisan'da yapılan duyuruda, 27 Nisan'dan itibaren üretime kademeli olarak başlanacağının ve 4 Mayıs itibarıyla da işletmenin tamamen faaliyete geçeceğinin öngörüldüğü anımsatılarak, "Şirketimiz planlandığı gibi bugün tamamen faaliyete geçmiştir." denildi.

Şirketin Çerkezköy'deki fabrikasında, koronavirüs salgını kapsamında hem çalışanların ve ailelerinin hem de toplum sağlığının korunması amacıyla 1 Nisan'dan itibaren faaliyetler durdurulmuştu.

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