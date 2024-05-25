Yünsa temettü tarihi ve miktarı kesinleşti

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. dün KAP'a yaptığı bildirimde Genel Kurul'un temettü kararını duyurdu. Yünsa'nın temettü tarihi ve miktarı da kesinleşti.

Yünsa 2023 yılı için kar payı dağıtma kararı aldı. Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. dün (25 Mayıs) KAP'a yaptığı bildirimde yönetim kurulunun temettü teklifinin Genel Kurul'da onaylandığını duyurdu. Buna göre Yünsa pay başına brüt 3,9456105 TL, net 3,5510494 TL temettü ödeyecek. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 30 Mayıs 2024, ödeme tarihi ise 3 Haziran 2024.

YÜNSA'DAN AÇIKLAMA VAR

Öte yandan Yünsa Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sürmegöz, 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2023 yılı için brüt 236 milyon 736 bin 631 lira kar payı dağıtma kararı aldıklarını kaydetti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yünlü kumaş üreticisi Yünsa'nın 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, yönetim kurulu üyeleri ve hissedarların katılımı ile 24 Mayıs 2024 Cuma günü (dün) İstanbul'da gerçekleştirildi. Yünsa Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sürmegöz’ün açılış konuşması ile başlayan toplantı, şirketin 2023 yılı faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporlarının genel kurul üyeleri ile paylaşılması, konsolide finansal tablolarının okunması ve 2024 beklentilerinin sunulmasıyla devam etti.

Genel Kurul sonrası Yünsa tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı karından 60 milyon lira sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak yüzde 394.56 brüt, yüzde 355.10 net oranında toplam 236 milyon 736 bin 631 lira kar payının 30 Mayıs 2024'den itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi.

2023 temettü rakamının, Yünsa'nın mali gücü ve tüm paydaşlarına değer yaratma konusundaki istikrarlı politikasının göstergesi olduğunu belirten Sürmegöz, "Yünsa'nın 50'nci, Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını kutladığımız 2023 yılı hem ülkemiz, hem de tüm dünya için kolay bir yıl olmadı. Küresel talepteki daralma, hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar, tedarik zincirlerindeki aksaklıklar ve artan maliyetler sektörü olumsuz etkiledi. Ancak, Yünsa tüm zorlayıcı koşullara rağmen 2023 yılını yine başarılı bir performans ve gurur verici bir finansal tablo ile tamamladı" dedi.

Yarattıkları ekonomik katma değer ve yaptıkları yatırımlarla 2023 yılında da paydaşlarına değer sunmaya devam ettiklerini vurgulayan Sümergöz, "Tekstil sektöründe temettü rakamlarının genel olarak düşük seyrettiği 2023 yılında Yünsa olarak bu alanda da güçlü bir duruş sergileyerek 237 Milyon liralık temettü dağıtma kararı aldık. Dünyanın lider yünlü kumaş markası olma hedefimize emin adımlarla yürüdüğümüz bu yolda, karlı ve sürdürülebilir büyüme fırsatlarını değerlendirecek, ülkemiz, tüm paydaşlarımız ve çalışanlarımız için katma değer yaratmaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.