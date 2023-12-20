Yurt dışı ÜFE Kasım'da yeniden hızlandı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), kasımda aylık bazda yüzde 3,51, yıllık bazda da yüzde 59,15 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE, kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,51, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 54,86, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,15 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 50,1 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 59,51, imalatta yüzde 59,14 artış görüldü. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara malında yüzde 51,39, dayanıklı tüketim malında yüzde 63,86, dayanıksız tüketim malında yüzde 64,38, enerjide yüzde 55,05, sermaye malında yüzde 66,6 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,29, imalatta yüzde 3,5 artış olarak hesaplandı. Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde ara malında yüzde 3,37, dayanıklı tüketim malında yüzde 4,43, dayanıksız tüketim malında yüzde 4,35 ve sermaye malında yüzde 4,16 artış, enerjide ise yüzde 1,39 azalış kaydedildi.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 7 alt sektör daha düşük, 18 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. YD-ÜFE sektörlerinden kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 42,72, ana metaller yüzde 44,07, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 44,24 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 92,02, başka yerde sınıflandırılmamış (BYS) makine ve ekipmanlar yüzde 71,59 ve içecekler yüzde 70,74 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak hesaplandı.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 7 alt sektör daha düşük, 18 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Aylık azalış gösteren tek alt sektör yüzde 1,39 ile kok ve rafine petrol ürünleri oldu. Buna karşılık içecekler yüzde 6,98, metal cevherleri yüzde 5,49, elektrikli teçhizat yüzde 4,88 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kaydedildi.