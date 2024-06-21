Yurt dışı ÜFE mayısta aylık ve yıllık bazda arttı

TÜİK mayıs ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı. Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,42, yıllık bazda yüzde 65,48 artış gösterdi.

21.06.2024 11:11:050
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Yurt dışı ÜFE mayısta aylık ve yıllık bazda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,42, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 14,11, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,48 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,6 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 73,45 ve imalatta yüzde 65,34 artış görüldü. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında ise ara mallarında yüzde 58,94, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 71,72, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 67,34, enerjide yüzde 75,8 ve sermaye mallarında yüzde 70,72 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,85, imalatta yüzde 0,37 artış olarak hesaplandı. Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde de ara mallarında yüzde 0,94, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,68, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,67, sermaye mallarında yüzde 0,73 yükseliş olurken enerjide yüzde 8,25 düşüş kayıtlara geçti.


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