“Yurt dışı yatırımlarımızı artıracağız”

Bu yıl ve sonrasında en önemli stratejik hedeflerinin Avrupa’daki etkinliklerini artırmak olduğunu belirten Alışan Lojistik CEO’su Damla Alışan, “Orta Asya ile Kuzey Afrika gibi gelişmekte olan pazarlarda da varlık göstermeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda operasyonel kabiliyetimizi güçlendirecek yeni iş birlikleri ve yatırımlar planlıyoruz” diyor.

Ayrıca sektörde “kontrat lojistiği” diye de ifade edilen entegre lojistik hizmetleri ile müşterilerinin taleplerini A’dan Z’ye kurgulayarak ihtiyaca özel katma değeri yüksek çözümler geliştiriyor. 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını ve stratejik büyüme hedefleri doğrultusunda depo yatırımlarına hız verdiklerini belirten Alışan Lojistik CEO’su Damla Alışan, “Yılın hemen başında devreye aldığımız iki yeni depo ile toplam depolama kapasitemizi yüzde 10 oranında artırarak hem operasyonel kabiliyetimizi genişlettik hem müşterilerimize daha hızlı, daha esnek çözümler sunma imkanımızı güçlendirdik” diyor.

Bu kapasite artışının yalnızca hizmet tarafında değil, ekonomik sürdürülebilirliklerini pekiştiren stratejik bir adım olarak da şirkete değer kattığını söyleyen Alışan, büyüme hamlelerinin kapsamında Gebze-Muallimköy’de stratejik bir lokasyonda konumlanan yeni depo yatırımını da hayata geçirdiklerini ifade ediyor.

Alışan Lojistik CEO’su Damla Alışan ile lojistik sektöründe son dönemde hayata geçirdiklerini önemli yatırımları, yeni projelerini ve gelecek hedeflerini konuştuk:

Lojistik sektöründe kaçıncı yılınız? Bugün sektörde en güçlü olduğunuz alanlar hangileri?

Bu yıl sektörde 40. yılını kutlayan Alışan Lojistik, tehlikeli kimyasallar dahil olmak üzere, kimya sanayisi ile hızlı tüketim ürünleri, gıda, tarım, inşaat, otomotiv, seramik, telekomünikasyon, sağlık ve daha birçok sektördeki müşterilerine uluslararası nakliye, depo / antrepo, dökme kuru yük, dökme likit ve enerji taşımacılığı gibi hizmetleri sunuyor. Ayrıca sektörde “kontrat lojistiği” diye de ifade edilen entegre lojistik hizmetleri ile müşterilerinin taleplerini A’dan Z’ye kurgulayarak ihtiyaca özel katma değeri yüksek çözümler geliştiriyor.

Bu yıl önemli depo yatırımlarını hayata geçirdiniz. Bu yatırımlar neler oldu?

Alışan Lojistik olarak 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptık ve stratejik büyüme hedeflerimiz doğrultusunda depo yatırımlarımıza hız verdik. Yılın hemen başında devreye aldığımız iki yeni depo ile toplam depolama kapasitemizi yüzde 10 oranında artırarak hem operasyonel kabiliyetimizi genişlettik hem de müşterilerimize daha hızlı, daha esnek çözümler sunma imkanımızı güçlendirdik. Bu kapasite artışı, yalnızca hizmet tarafında değil, ekonomik sürdürülebilirliğimizi pekiştiren stratejik bir adım olarak da şirketimize değer kattı. 13.700 m² kapalı alana sahip Gebze-Pelitli depomuz; 8 yükleme/boşaltma rampası, 15.200 EUR palet kapasitesi ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ne olan yakın konumu sayesinde özellikle çevre bölgelerdeki sanayi kuruluşlarına hızlı ve entegre lojistik çözümler sunmamıza olanak tanıyor. İstanbul-Hadımköy depomuz ise 16.250 m² büyüklüğü, 12 rampası ve 18.720 EUR palet kapasitesiyle Kuzey Otoyolu’na yalnızca 10 kilometre mesafede yer alıyor ve Avrupa Yakası’ndaki müşterilerimize erişimi kolaylaştırıyor.

Bunların dı��ında başka hangi alana yatırım yaptınız?

Bu büyüme hamlelerimizin bir parçası olarak devreye aldığımız bir diğer önemli yatırım ise Gebze-Muallimköy’de stratejik bir lokasyonda konumlanan yeni depomuz oldu. Toplam 23.000 m² kapalı alanı ve 33.000 EUR palet kapasitesi ile bu depo, 20 rampası, modern altyapısı ve aynı çatı altında gümrüklü-serbest depolama imkânları ile öne çıkıyor. Yüksek raflı ve küçük parça depolama çözümleri, katma değerli lojistik hizmetleri, 7/24 güvenlik ve kamera sistemleri gibi özelliklerle donatılan bu tesis, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkaracak şekilde kurgulandı.

Bu yatırımların sonucunda şirket olarak nasıl bir avantaj sağladınız?

Bu yatırımlarla birlikte 10 şehirde toplam 25 depoya, 275.000 m² depolama alanına ve 350.000 palet kapasitesine ulaşarak sektördeki güçlü konumumuzu daha da pekiştirdik. Yeni depolarımızda yalnızca depolama değil; elleçleme, katma değerli hizmetler ve teknolojik altyapılarla desteklenmiş bütünleşik lojistik operasyonlar yürütüyoruz. Tüm süreçlerimizi sürdürülebilirlik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde kurgulayarak müşterilerimize yüksek kalite standartlarında hizmet sunmayı sürdürüyoruz. Bu yatırımlarımız sayesinde yalnızca fiziksel kapasitemizi değil, hizmet kalitemizi ve gelir hedeflerimizi de büyütüyor; 2025 yılında çift haneli büyüme hedefimizi destekleyecek altyapıyı sağlamlaştırıyoruz.

Depo yatırımlarının yanı sıra yeni filo yatırımlarınız hakkında bilgi alabilir miyiz?

Alışan Lojistik olarak özellikle kimya lojistiğindeki uzmanlığımız doğrultusunda, ADR’li ürün taşımacılığı alanında yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. 2025 yılı içerisinde filomuza dahil ettiğimiz 30 yeni ADR’li tank konteyner taşıyıcı ve 40 yeni tank, bu alandaki taşıma kapasitemizi önemli ölçüde artırmakla kalmadı; aynı zamanda tehlikeli maddelerin güvenli, çevreye duyarlı ve mevzuata uygun şekilde taşınmasını da garanti altına aldı. Bununla birlikte, sadece araç adedini artırmakla yetinmeyip filomuzun teknolojik altyapısını ve sürdürülebilirlik performansını da geliştirmek üzere stratejik iş birliklerine imza atıyoruz. Bu kapsamda, premium lastik üreticisi Hankook ile önemli bir iş birliğine giderek, çekici, kamyon ve treyler grubundaki araçlarımızın lastik yönetimi ve bakım süreçlerini Hankook Türkiye’ye devrettik. Filomuza entegre ettiğimiz yeni nesil Hankook Smart Flex serisi lastikler, hem yakıt tüketimini optimize ederek karbon salınımını azaltmakta hem de operasyonel güvenliği artırmakta önemli rol oynuyor.

Sürdürülebilirlikle ilgili hedefiniz nedir?

Bu yıl ikincisini yayınladığımız Sürdürülebilirlik raporumuzda da ifade ettiğimiz gibi, 2030 yılına kadar karbon salınımımızı yüzde 30 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, yeni filo yatırımlarımızda sadece kapasite değil, aynı zamanda çevresel etki, yakıt verimliliği ve ileri teknoloji kullanımını önceliklendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu vizyon doğrultusunda hem yurtiçi hem de yurtdışı operasyonlarımızı destekleyecek şekilde akıllı, güvenli ve sürdürülebilir filo yatırımlarımızı sürdürmeye kararlıyız.

Şirketinizin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için uyguladığı en önemli çevre dostu lojistik uygulamaları nelerdir?

Dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatiflerinden biri olan UN Global Compact platformunun imzacıları arasında yer alan bir şirket olarak, çevresel, sosyal ve yönetişim alanındaki kararlılığımızın uluslararası düzeyde sürdürmekteyiz. Bu yıl ikincisini yayınladığımız Sürdürülebilirlik raporumuzda, sürdürülebilirlik alanındaki başarılarımızı ve gelecek hedeflerimizi paylaştık. Halen sürmekte olan filo yenileme çalışmalarımız da sürdürülebilirlik hedeflerimize büyük katkı sağladı. Filomuzun yüzde 70’inin Euro 6 motorlu araçlardan oluştuğu bu süreçte, araç yatırımlarımızla bu oranı yüzde 90’a çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca, 2030 yılına kadar kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızı yüzde 50 oranında azaltmayı planlıyoruz. Atık yönetimi tarafında da önemli ilerlemeler kaydettik. Tesislerimizde atıkları kaynağında ayrıştırıyor, lisanslı firmalarla iş birliği içinde bertaraf ediyoruz. 2021’e göre toplam atık miktarımızı yüzde 61,19 azalttık ve 2030’a kadar bu oranı yüzde 30 daha düşürmeyi hedefliyoruz. Öte yandan bildiğiniz gibi, her yıl dünyanın en büyük şirketlerinden sera gazı emisyonları, enerji kullanımları ve taşıdıkları iklim değişikliği riskleri ve fırsatları hakkında bilgi vermelerini isteyen Londra merkezli uluslararası sivil toplum kuruluşu CDP, iş birliği içinde olduğu şirketlerin 2024 yılına dair çevresel performanslarını açıkladı. Özellikle iklim risklerinin yönetimi başlığı için “A” puanı alan Alışan Lojistik’in geçen yıl “B-“olarak açıklanan skoru bu sene yükseliş göstererek “B” olarak yayın landı. Global ortalamanın üzerinde elde ettiğimiz bu not ile şirketimiz, çevresel performansındaki yükselişi ve şeffaf raporlama anlayışını da teyit etmiş oldu. Alışan Lojistik olarak sürdürülebilirliği iş yapış biçimlerimize entegre ederek daha temiz ve yaşanabilir bir gelecek için çalışıyoruz. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz uygulamalarla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından “Yeşil Lojistik Belgesi”ne layık görüldük. Belgeyi almamızı sağlayan faaliyetlerimiz arasında yılda en az 200 kombine taşımacılık seferi, enerji tüketimimizin en az %5’ini yenilenebilir kaynaklardan sağlama, uygun alanlara fidan bağışı, ISO 14001 ve ISO 14064 çevre standartları belgelerine sahip olmamız, sıfır atık sistemimiz ve karbon-su ayak izi azaltım çalışmalarımız yer alıyor.

Yurt dışı yatırımlarınız ve bu alandaki genişleme stratejilerinizi paylaşır mısınız?

Alışan Lojistik olarak, müşteri odaklı yaklaşımımız ve güçlü tedarikçi ağımız sayesinde Orta Avrupa, Balkanlar, CIS ülkeleri ve Türki Cumhuriyetleri’ne aylık 800’den fazla FTL & LTL sefer gerçekleştiriyoruz. Özsermayemize ait ve kiralık filomuz, ADR uyumlu ekipmanlarımız ve şirket içi TMS sistemimizle operasyonlarımızı kesintisiz yürütüyoruz. 2025 ve sonrasında hedefimiz ve stratejimiz, Avrupa’daki etkinliğimizi artırmak ve Orta Asya ile Kuzey Afrika gibi gelişmekte olan pazarlarda da varlık göstermektir. Bu doğrultuda operasyonel kabiliyetimizi güçlendirecek yeni iş birlikleri ve yatırımlar planlıyoruz.

Ar-Ge çalışmalarınız sayesinde elde ettiğiniz kazanımlar hakkında bilgi verir misiniz?

Alışan Lojistik olarak Ar-Ge çalışmalarımızı yalnızca teknolojik yeniliklerle sınırlı görmüyor, bu süreci aynı zamanda müşteri memnuniyetini artıran, operasyonel verimliliği iyileştiren ve sektöre değer katan somut çıktılara dönüştürüyoruz. Bu yaklaşımımız sayesinde her yıl ortalama 4 yeni ürün veya hizmet geliştiriyoruz ve düzenli olarak patent başvurularımızı gerçekleştiriyoruz.

Size ait kaç patent bulunuyor?

2024 yılında 6, 2025 yılı itibarıyla ise 3 adet patent başvurusu gerçekleştirdik. Bu başvurular, yapay zeka tabanlı karar destek sistemlerinden veri analitiği çözümlerine kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsıyor.





Devam eden yeni projeler

Alışan Lojistik CEO’su Damla Alışan, yenilikçi yaklaşımları doğrultusunda yürüttükleri başlıca projelerden bazılarını şöyle anlatıyor:

Yapay Zeka ile Hedef Taşıma Bedeli Belirleme:

Piyasa koşullarındaki dalgalanmalara göre taşıma maliyetlerini daha doğru hesaplayan bu sistem, maliyet yönetiminde önemli iyileştirmeler sağlıyor.

Araç, Şoför ve Konteyner Planlama:

Kaynakların en etkin şekilde kullanılmasını sağlayan bu yapay zeka destekli algoritmalar sayesinde operasyonel verimliliği artırıyor.

Nakit Akışı ve Finansal Planlama:

Operasyonel verilerle entegre çalışan sistem, daha doğru finansal öngörüler yapılmasına olanak tanıyor, böylece şirketimizin mali disiplini güçlendiriyor.

Araç Kapasite Planlama:

Araç doluluk oranlarını optimize eden bu uygulama ile hem karbon ayak izinde azalma sağlandı hem de birim taşıma maliyetlerinde düşüş elde edildi.

Konsolidasyon ve Rota Optimizasyonu:

Gönderilerin konsolide edilerek en verimli rotalarla taşınmasını sağlayan bu teknoloji, zaman ve maliyet açısından ciddi tasarruflar sunuyor.

WOMEN IN LOGISTICS KONSORSİYUMUNDAKİ TEK KADIN YÖNETİCİ

“Daha çok kadın lojistik sektöründe olmalı”

KAPSAYICILIK

Başta dünyanın önde gelen kimya şirketlerinden Dow olmak üzere, sektörün birçok büyük oyuncusunun da kurucu olarak yer aldığı; ayrıca Avrupa’nın en büyük entegre lojistik şirketlerinden H. Essers ile Avrupa Kimyasal Taşımacılar Birliği (ECTA) ve Avrupa Kimya Sanayicileri Konseyi (Cefic)in desteğini alan WIL, kimya lojistiğinde kadın-erkek dengesini artırmayı ve kapsayıcı bir iş ortamı yaratmayı hedefliyor.

İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Bugüne kadar Türkiye’den hiçbir temsilcinin yer almadığı bu platforma bir Türk ve kadın olarak yer almam hem ülkemiz hem de sektör adına bir ilk niteliği taşıyor.

DÖNÜŞÜMÜN TEMSİLCİSİ

Kadınların lojistik sektöründe daha görünür ve etkin olması bana göre yalnızca bir eşitlik meselesi değil, aynı zamanda iş dünyasının geleceği için stratejik bir gereklilik. WIL yönetim kurulunda yer almak hem Türkiye’yi hem de şirketimizi bu dönüşümde temsil etme fırsatı sunuyor. Amacımız, lojistikte daha kapsayıcı, yenilikçi ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek.