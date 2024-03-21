Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 155,9 milyon dolarlık hisse senedi, 70,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı ve 1,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi aldı.

21.03.2024 15:37:270
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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 155,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Mart haftasında net 155,9 milyon dolarlık hisse senedi, 70,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı ve 1,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 8 Mart itibarıyla 33 milyar 587,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 15 Mart'ta 32 milyar 416 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 411,5 milyon dolardan 2 milyar 332,9 milyon dolara inerken, ŞBS stokları 101,7 milyon dolardan 102,2 milyon dolara yükseldi.

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