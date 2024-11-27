Yurt dışından gelen kargolara gümrük zammı

Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkındaki Karar'da yapılan değişiklikle, yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek.

27.11.2024 09:52:370
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Yurt dışından gelen kargolara gümrük zammı

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye'ye gelen basitleştirilmiş usulde beyanı yapılan eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de ilave edilecek.

Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle, yurt dışından posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye'ye gelen ve posta idaresi ile Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilen hızlı kargo şirketlerince basitleştirilmiş usulde gümrük beyanı yapılan, tek ve maktu vergiye tabi ithal eşya için gümrük kıymetinin belirlenmesine ilişkin esaslar düzenlendi.

Buna göre, Türkiye'deki giriş limanı veya yerine kadar yapılan nakliye giderlerinin ithal eşyasının kıymetine ilave edilmesi sağlanacak. Karar 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

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