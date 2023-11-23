Yurt içi piyasalarda gözler TCMB'nin para politikası kararlarına çevrildi

Orta Doğu'da İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşma ile Fed'in şahin politikalarının sonuna geldiği beklentisi fiyatlamalardaki ana etken olmaya devam ediyor.

ABD ve Japonya'da Şükran Günü dolayısıyla piyasaların tatil olması dünya genelinde varlık fiyatlarında oynaklığın sınırlı kalmasına neden olurken, bugün gözler yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Orta Doğu'da İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalara insani ara verecek uzlaşma ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikalarının sonuna geldiği beklentisi fiyatlamalardaki ana etken olmaya devam ediyor.

Buna karşın ABD'de açıklanan makroekonomik veriler yatırımcıların hala temkinli olmasında fayda olduğunu gösterirken, para piyasalarında Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayacağına yönelik fiyatlamalar güçlü kalmayı sürdürüyor.

ABD'de dayanıklı mal siparişleri ekimde aylık bazda yüzde 5,4 ile piyasa beklentilerinden fazla düştü. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 18 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 24 bin kişi azalarak 209 bine geriledi ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi ise kasımda yukarı yönlü revize edilerek 61,3 olurken, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi kasımda yüzde 4,2'den yüzde 4,5'e çıkarak nisandan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Uzun vadeli enflasyon beklentileri ise yüzde 3'ten yüzde 3,2'ye yükseldi.

Dünkü tahvil ihraçları tahvil faizlerinde oynaklığı artırırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,36 ile 22 Eylül'den bu yana en düşük seviyesini görmesi sonrası yüzde 4,41'de dengelendi.

Emtia tarafında ise Amerikan Petrol Enstitüsü'nün, ülkede ham petrol stoklarının 1 milyon 467 bin varillik beklentilerin oldukça üzerinde 9 milyon 47 bin varil arttığını açıklaması talebin gerilediği öngörülerini destekledi. Brent petrolün varil fiyatı dün bir ara 78,5 dolara kadar gerilemesinin ardından günü 81,6 dolardan tamamlasa da, yeni günde de yüzde 0,9 azalışla 80,8 dolardan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 1.995 dolardan alıcı buluyor. Analistler, ABD'de piyasaların yarın da yarım gün işlem göreceğini hatırlatarak, çalışanların bu nedenle izin alarak haftayı tamamlamış olabileceğini dile getirdi.

New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,46, S&P 500 endeksi yüzde 0,41 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,53 artış kaydetti.

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, İngiltere'nin enflasyonla mücadeleye ilk başlayan bankalardan olmasına karşın bankanın politika faizlerini diğer önemli merkez bankalarından daha uzun süre yüksek seviyelerde tutması gerekebileceğinden endişe ediliyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyeleri para politikasına ilişkin sözle yönlendirmelerine devam ederken, dün ECB üyesi Joachim Nagel ECB'nin politika faizlerinin zirve noktasına çok yakın olduğunu ifade etti.

Bugün bölgede açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinden gelecek sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması beklenirken, petrol fiyatlarında düşüş eğiliminin devam etmesi halinde Avrupa'da risk iştahının artabileceği tahmin ediliyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,36, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,01 artarken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 azalış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Asya piyasaları yeni günde karışık bir seyir izlerken, Çin'in sıkıntılı durumdaki bazı gayrimenkul şirketlerine fonlama kanalını açabileceği beklentisi aşağı yönlü baskıları törpülüyor.

Kapanışa yakın, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükseldi. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yatay seyrediyor.

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,74 değer kaybıyla 7.987,03 puandan tamamlarken, bugün gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi.

Analistler, bugünkü politika metninden alınacak sinyallerin önemine dikkati çekerek, buradaki yönlendirmelere göre piyasalarda oynaklığın artmasının beklendiğini ifade etti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 37,50 seviyesine çıkaracağını öngörüyor.

Dolar/TL, dün yüzde 0,2 artışla günü 28,8525'ten kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,8560 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri ve ECB'nin toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.910 ve 7.850 seviyelerinin destek, 8.060 ve 8.240 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı finansal hizmetler güven endeksi

10.00 Almanya, kasım ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.00 Euro Bölgesi, kasım ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.30 İngiltere, kasım ayı imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik PMI

14.00 Türkiye, kasım ayı TCMB'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 Euro Bölgesi, ECB'nin para politikası toplantı tutanakları.