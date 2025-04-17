Yurtdışında yerleşik kişiler geçen hafta hisse senedi sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta net 293,2 milyon dolarlık hisse senedi, 2 milyar 804,5 milyon dolarlık DİBS ve 32 milyon dolarlık ÖST varlığı sattı.

17.04.2025 14:48:120
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Yurtdışında yerleşik kişiler geçen hafta hisse senedi sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 293,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Nisan haftasında net 293,2 milyon dolarlık hisse senedi, 2 milyar 804,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 32 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 4 Nisan itibarıyla 28 milyar 484 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 11 Nisan haftasında 28 milyar 39,5 milyon dolara geriledi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 13 milyar 994,7 milyon dolardan 11 milyar 43,9 milyon dolara, ÖST stokları da 610,3 milyon dolardan 578,3 milyon dolara indi.

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