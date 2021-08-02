Yurtiçi Kargo, yangın bölgelerine gönderilecek yardımları ücretsiz taşıyacak

Yurtiçi Kargo, orman yangınlarından etkilenen bölgelerin acil ihtiyaçlarını ücretsiz olarak taşıyacağını açıkladı.

2.08.2021 15:36:000
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Yurtiçi Kargo, yangın bölgelerine gönderilecek yardımları ücretsiz taşıyacak

Şirketin sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Yurtiçi Kargo, yangın bölgelerinde bulunan belediyelerle yapılan görüşmeler sonucunda belirlenen acil ihtiyaç listesinde yer alan malzemeleri ücretsiz taşımak amacıyla yardım kampanyası başlattı. Şirket, yardım kampanyası kapsamında bölgelerdeki acil ihtiyaçtan dolayı ilk olarak, yanmaz eldiven, maske ve kafa lambalarının yer aldığı kitleri bölgeye ulaştırmak için de yola çıkacaklarını bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yangına bir su da biz taşıyoruz. Yangın bölgelerinde bulunan belediyeler ile yaptığımız görüşme sonucunda acil ihtiyaçların listesini belirledik. İhtiyaçlar doğrultusunda bugünden itibaren aşağıda belirtilen tüm yardımları ücretsiz taşıyoruz. (Yanmaz ayakkabı, yanmaz eldiven, iş ayakkabısı, kafa lambası, N95 maske, kalın çorap, el feneri.) Ayrıca durumun aciliyetinden dolayı yanmaz eldiven, maske ve kafa lambalarından oluşan binlerce kiti ise şirket olarak biz satın alıyor ve yola çıkıyoruz. Siz de size en yakın birimimizden afet bölgelerine yardımlarınızı gönderebilirsiniz."

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