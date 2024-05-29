Yurtiçi piyasalar gelecek hafta için hangi verilere odaklandı!

Piyasalar gelecek bir hafta boyunca büyüme, ihracat ve enflasyon rakamlarına odaklanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yarın nisan ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak. İhracat martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 azalarak 22 milyar 571 milyon dolar, ithalat yüzde 6,3 azalışla 29 milyar 912 milyon dolar olmuştu. Dış ticaret açığı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 düşerek 7 milyar 341 milyon dolara gerilemişti.

Aynı gün mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi de paylaşılacak. Endeks, nisanda aylık bazda yüzde 1 azalarak 99 değerini almıştı.

Birinci çeyrek büyüme rakamları açıklanacak

TÜİK, bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini 31 Mayıs saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşacak. Türkiye ekonomisi 2023'te yüzde 4,5, 2023'ün son çeyreğinde de yüzde 4 büyüme kaydetmişti. Böylece, Türkiye ekonomisi üst üste 14 çeyrek büyürken, üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 75 artarak 26 trilyon 276 milyar 307 milyon lira olmuştu.

AA Finans 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 5,9 büyüdüğünü tahmin etti. Ekonomistlerin 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 4,2 ile yüzde 7 aralığında yer alıyor.

Mayıs enflasyonu rakamları belli olacak

Ticaret Bakanlığı'nın mayıs ayı ihracat verilerini 3 Haziran'da İstanbul'da açıklaması bekleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Nisanda ihracatımız 19 milyar 271 milyon dolara yükseldi, bu yüzde 0,13'lük artışa tekabül ediyor. Sınırlı artışın en önemli nedeni, nisan ayının ilk yarısı içindeki yaklaşık 1 haftalık Ramazan Bayramı tatilinde fabrikaların kapalı olması" açıklamasını yapmıştı.

Aynı gün TÜİK de mayıs ayı enflasyon rakamlarını paylaşacak. TÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 3,18, Yİ-ÜFE yüzde 3,6, yıllık bazda sırasıyla yüzde 69,8 ve yüzde 55,66 olarak gerçekleşmişti.



