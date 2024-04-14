Zengin Amerikalıların 2. pasaport almak için seçtiği ülkeler

Insider'a göre Amerika'daki mega zenginler sosyal ve politik istikrarsızlıktan endişe duyuyor ve yedek plan olarak ikinci pasaport alıyorlar.

14.04.2024 13:13:170
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Zengin Amerikalıların 2. pasaport almak için seçtiği ülkeler

Business Insider'ın haberine göre bazı zengin Amerikalılar, Altın vize olarak adlandırılan ve yatırım yoluyla ikametgah edinmeye olanak tanıyan programlar aracılığıyla ikinci pasaportlar alıyor. İşte en çok seçtikleri ülkeler:

1-Portekiz

Insider'ın haberine göre Henley & Partners'ın yöneticileri daha önce Portekiz'in ikinci bir pasaport almak isteyen Amerikalılar için en önemli destinasyonlardan biri olduğunu söylemişti. Henley & Partners'a göre Amerikalılar Portekiz'in altın vize programı sayesinde beş yıl sonra bu ülkede ikamet edebiliyor. Ancak Portekizli yetkililer pasaportlarına yüksek talep olduğunu biliyor. Reuters'in haberine göre hükümet kısa bir süre önce Altın Vize Programına kısıtlamalar getirerek Portekiz'de mülk satın almanın vatandaşlığa giden yolu açabileceği yönündeki hükmü kaldırdı.

Insider'a göre ABD'liler için diğer popüler destinasyonlar şöyle:

2- Malta
3- Yunanistan
4- İtalya
5- Yeni Zelanda

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