Zeren Group'tan Türk Petrol açıklaması

Zeren Group Yatırım Holding AŞ, TP Petrol Dağıtım AŞ paylarının satın alınma sürecini sonlandırdı.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Zeren Group Holding yönetim kurulu, sürdürülebilir büyüme hedefleri ve paydaşlarının çıkarları doğrultusunda, tüm taraflar için uygun çözüm olacağına inanarak payların devredilmesi sürecinin sonlandırılmasına karar verdiğini açıkladı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zeren Group'un ara dönemde TP Petrol Dağıtım AŞ'ye ilişkin olarak ticari beklentilerinin karşılanmaması sebebiyle; Zülfikarlar Holding ile gerçekleştirilen müzakerelerin ardından alınmıştır. Zeren Group, mevcut iş planları doğrultusunda enerji sektöründe büyüme stratejisini kararlı bir şekilde sürdürmeye devam etmektedir ve enerji sektöründeki yatırımlarını hız kesmeden devam ettirecektir. Bu kapsamda Zeren Group, yakın dönemdeki gelişmeleri ve enerji sektöründeki yeni stratejik adımlarını duyurmayı hedeflemektedir."