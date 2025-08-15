Ziraat Bankası'ndan ikinci çeyrekte güçlü kâr

Ziraat Bankası, 2025 yılının ikinci çeyreğinde net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 136,6 oranında artırarak 31 milyar 337,3 milyon TL’ye çıkardı. Banka, geçen yılın aynı döneminde 13 milyar 243,9 milyon TL net kar açıklamıştı.

Ziraat Bankası'nın KAP'ta yayımlanan mali tablolarına göre, 2024 yılı ikinci çeyrekte 13 milyar 243,9 milyon TL olan net dönem kârı, bu yılın aynı döneminde 31 milyar 337,3 milyon TL'ye çıktı.

Söz konusu dönemde faiz gelirleri yüzde 57 artışla 338,4 milyar TL'ye ulaştı. Net faiz geliri ise 29,9 milyar TL'den 68,4 milyar TL'ye çıktı

Banka 20,2 milyar TL net ücret ve komisyon geliri elde etti.

Yılın ilk yarısında ise net kâr 30,6 milyar TL'den 64 milyar TL'ye çıktı.