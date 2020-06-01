Zoom'un piyasa değeri 50 milyar doların üzerine çıktı

Video konferans platformu Zoom'un değeri Cuma günkü yükselişi ile ilk kez 50 milyar dolar seviyesini aştı.

1.06.2020 10:00:000
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Zoom'un piyasa değeri 50 milyar doların üzerine çıktı

Video konferans yazılımı Zoom'u üreten Zoom Video Communications Inc.'nin hisse senetleri Cuma günü seansın son bir saatindeki ralli ile rekor seviyeye çıktı ve şirketin piyasa değeri ilk kez 50 milyar doların üzerine tırmandı.

Zoom hisseleri yüzde 9.7 yükselerek 179.48 dolara çıktı ve bunun sonucu şirketin piyasa değeri 50.6 milyar dolara ulaştı. Bu, traktör üreticisi John Deere & Co. ve ilaç firması Biogen Inc.'nin piyasa değerlerinden daha üzerinde bir değeri ifade ediyor.

Zoom hisselerinde görülen keskin yükselişin açık bir nedeni yok, ancak teknoloji hisseleri S&P 500 Endeksi'nde en iyi performans gösteren grup oldu ve yatırımcılar Zoom'un Salı günü gelmesi beklenen kâr raporu öncesi pozisyon alıyor olabilir.

San Jose, California merkezli Zoom bu yıl, yatırımcıların koronavirüs pandemi döneminde bu programın kullanımının artmasının uzun süreli bir kâr artışına dönüşebileceği beklentisi ile şirket hisselerini almaları sonucu yüzde 160'tan fazla değer kazandı.

Şirketin hisse senetleri şimdi tahmini kârının 55 kat üzerinde işlem görüyor. S&P 500 Endeksi'ndeki yazılım ve hizmetleri sektörü hisselerinde ise bu değer ortalama 7 katı seviyesinde.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Zoom'un kurucusu ve CEO'su Eric Yuan'ın serveti Cuma günü 800 milyon dolar artarak 9.3 milyar dolara çıktı.

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