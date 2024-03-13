Zorlu, enerji dağıtım şirketini sattı

Zorlu Enerji Dağıtım AŞ hisselerinin tamamını Palmet Enerji AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Gaztrak Enerji AŞ'ye devredilmesine yönelik işlemleri tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanarak enerji teknolojileri ve depolama alanındaki yeni yatırımlarla geleceğin enerjisini bugüne taşımayı hedefleyen Zorlu Enerji, bu pay devri ile doğal gaz dağıtım alanındaki faaliyetlerini sonlandırmış oldu.

Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım AŞ ve Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret AŞ'nin yüzde 100, Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım AŞ'nin ise yüzde 90 oranında iştirak hisselerine sahip olan Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Zorlu Enerji Dağıtım AŞ, hisselerinin tamamını doğal gaz dağıtım alanında büyümeyi hedefleyen PALMET Enerji AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Gaztrak Enerji AŞ'ye 12 Mart'ta 200 milyon dolar (6 milyar 375 milyon 330 bin lira) karşılığında devretti.

Yıllık 8,5 milyar metreküplük gaz hacmiyle Türkiye'de doğal gaz tüketiminin yüzde 15'inden fazlasını yöneten PALMET Enerji, 956 megavatlık kurulu gücüyle Türkiye'nin en önemli doğal gaz çevrimli elektrik üreticileri arasında yer alıyor. PALMET Enerji, söz konusu bu satın almadan sonra 5 lisans bölgesi, 7 il ve 62 ilçede 2 milyon aboneye de hizmet verecek.

Zorlu Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Sinan Ak, şirketin karbonsuzlaşma ve geleceğin teknolojilerine odaklı portföy ve çözümleriyle enerji sektörünün dijitalleşme, elektrifikasyon ve mobilite odaklı dönüşümüne giden yolda öncülüğünü üstlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de elektrik üretiminin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan bir şirket olarak sadece yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapma stratejimiz doğrultusunda, gaz dağıtım alanında başarıyla sürdürdüğümüz faaliyetlerimizi yenilenebilir enerji alanındaki faaliyetlerimize odaklanmak üzere devretmeye karar vermiştik. Önümüzdeki dönemde de jeotermal, rüzgâr, güneş gibi alanlara yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Dijitalleşme, elektrifikasyon ve enerji teknolojileri çözümlerine odaklanarak ülkemizin enerjisine enerji katmaya devam edeceğiz. Bu vizyonla doğal gaz dağıtım şirketlerimiz için imzaladığımız hisse alım anlaşmasının ardından pay devir işlemlerimizi tamamladık, satışın her iki şirket için de hayırlı ve kazançlı olmasını diliyor, şirketlerimizi bugüne getiren ve devir sürecinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve yöneticilerime içten teşekkürlerimi sunuyorum."

PALMET Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Doğanay Samuray da, satın alma sürecine ilişkin çalışma yaparken yüksek tüketim hacimli dağıtım bölgelerini operasyon alanına dahil etmek ve doğal gaz ithalat, ihracat, toptan tedarik zincirini kuvvetlendirmek amacıyla yola çıktıklarını ifade etti.

Zorlu Enerji tarafından KAP'a yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"13 Şubat ve 05 Mart tarihli özel durum açıklamalarımız çerçevesinde, Hisse Alım Sözleşmesi'nde yer alan uyarlama kriterleri çerçevesinde, kapanış tarihindeki finansal ve ticari yükümlülüklere göre düzeltme yapılmak suretiyle, satış bedelinden toplam 2 milyar 806 milyon 342 bin 588 lira tutarındaki finansal ve ticari yükümlülüklerin düşülmesi ve kalan 3 milyar 568 milyon 987 bin 412 lirasının nakden ve peşinen alıcı tarafından ödenmesi suretiyle, yüzde 100 bağlı ortaklığımız Zorlu Enerji Dağıtım AŞ'de sahip olduğumuz payların tamamının toplam 200 milyon dolar karşılığı (USD/TRY kuru: 31.8767) 6 milyar 375 milyon 330 bin lira lirası bedel karşılığında, Palmet Enerji AŞ'nin yüzde 100 bağlı ortaklığı Gaztrak Enerji AŞ'ye satışı ve pay devri işlemleri 12 Mart'a kadar tamamlanmıştır.

Devir bedelinin, Zorlu Enerji Dağıtım AŞ'nin kapanış tarihindeki finansal ve ticari yükümlülüklerine göre düzeltme yapılmak suretiyle taraflar arasındaki mutabakata tabi olarak kapanış aşamasında belirlenmesi gerektiğinden, yatırımcılar için yanıltıcı olmaması gözetilerek, söz konusu bilginin kamuya açıklanması "13.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu" kararı ile devir bedelinin kesinleşeceği tarihe kadar ertelenmiştir."