Zorlu Enerji iştirakini, PALMET Enerji'ye sattı

Türkiye'de elektrik üretiminin yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan Zorlu Enerji ile PALMET Enerji arasında hisse alım sözleşmesi imzalandı.

14.02.2024 09:57:280
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Zorlu Enerji iştirakini, PALMET Enerji'ye sattı

Türkiye enerji sektörünün iki öncü markası Zorlu Enerji ile PALMET uzun vadeli stratejik hedefleri doğrultusunda aynı masada buluştu.

Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım AŞ ve Zorlu Doğal Gaz Tedarik Ticaret AŞ iştirak hisselerine sahip Zorlu Enerji Dağıtım AŞ'nin hisselerinin tamamının satışı amacıyla gerçekleştirilen "hisse alım anlaşması" 13 Şubat'ta taraflar arasında imzalandı.

Zorlu Enerji Üst Yöneticisi Sinan Ak, anlaşmaya ilişkin "Zorlu Enerji olarak uzun bir süredir yenilenebilir enerji ve elektrifikasyon odaklı yatırımlarımızı güçlendirmeye ve Şirket portföyümüzü bu yönde çeşitlendirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda gaz dağıtım alanında uzun bir süredir başarıyla sürdürdüğümüz faaliyetlerimizi, yenilenebilir enerji alanındaki faaliyetlerimize odaklanmak üzere devretmeye karar verdik. Bu konuda imzaladığımız hisse alım anlaşmasının ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Zorlu Enerji olarak önümüzdeki dönemde jeotermal, rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık vermeye, enerji teknolojileri ve depolama alanındaki yeni yatırımlarla geleceğin enerjisini bugüne taşıyarak ülkemizin enerjisine enerji katmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

PALMET Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Doğanay Samuray da 100 yıllık Cumhuriyet'in 40 yıllık şirketi olduklarını belirterek, "Türkiye’nin enerji politikaları ve stratejileri doğrultusunda en verimli çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyoruz. PALMET Enerji bu satın alma kararını verirken yüksek tüketim hacimli dağıtım bölgelerini operasyon alanına dahil etmek ve doğal gaz ithalat, ihracat, toptan tedarik zincirini kuvvetlendirmek amacıyla yola çıktı. PALMET'in sektördeki deneyimi, sahip olduğu ve geliştirmekte olduğu teknolojik altyapı sistemlerinin daha geniş bir alanda uygulayacak olması artı değeri yükseltecektir. Bu stratejik adım uzun vadeli büyüme ve sürdürülebilirlik hedefine ulaşmamızı da destekleyecektir." ifadesini kullandı.

PALMET Gaz Grup, halen 3 lisans bölgesi, 2 il ve 32 ilçede 1 milyon aboneye hizmet veriyor. Yıllık 6 milyar metreküplük gaz hacmiyle Türkiye'de doğal gaz ticaretinin yaklaşık yüzde 10'nu yöneten PALMET Enerji, 956 megavatlık kurulu gücüyle Türkiye'nin en önemli elektrik üreticileri arasında yer alıyor.

Zorlu Enerji tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirket’imizin de dahil olduğu Zorlu Grubu yatırım politika ve stratejileri çerçevesinde, Şirket'imizin sermayesine yüzde 100 iştirak ettiği bağlı ortaklığımız 'Zorlu Enerji Dağıtım AŞ'nin sermayesini temsil eden her biri 1 lira nominal değerde 895 milyon 150 bin adet paylarının tamamının, tüm hak ve borçlarıyla birlikte, yasal izinlerin alınması ve kapanış tarihinde anlaşmada düzenlenen esaslara göre hisse satış bedelinin uyarlanarak ödenmesi kaydıyla, 201308-0 sicil numarası ile İstanbul ticaret siciline kayıtlı PALMET Enerji AŞ'ye satışına karar verilmiş olup, taraflar arasında 'Hisse Alım Anlaşması' 13.02.2024 tarihinde (bugün) imzalanmıştır.

Hisse satışı konusunda taraflar arasındaki müzakerelerin sözleşmenin akdi ile sonuçlanmasına kadar işlemin belirsizlik taşımasından dolayı, yatırımcıların yanıltılmaması ve Şirket’imizin pazarlık gücünün olumsuz yönde etkilenmemesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında, 29.11.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile söz konusu bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir."

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