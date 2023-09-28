Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Altın: Global kriz, fırtınaya dönüştü

Capital Ağustos 2023 sayısından

Tekstil sektöründeki global krizin fırtınaya dönüştüğünü söyleyen Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı NECAT ALTIN, “Fırtınada esnek olan, katma değerli üretim yapan ve farklı sektörlerin talebine hızlı yanıt veren kazanır” diyor.

Avrupa’da daralan talebin geri geleceğini, iç pazardaysa talebin yavaşlayacağını söyleyen Altın, organik büyümeye ve teknik tekstil yatırımlarına devam edeceklerini belirtiyor. Altın, “Çin, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya odaklandık” diyor.

Necat Altın, dünyanın sayılı iplik, perde ve ev tekstili üreticileri arasında yer alan Zorlu Holding Tekstil Grubu’nun başkanı. Grubun amiral gemisi Korteks’in kuruluş aşamasında işe başlayan Altın, 31 yıldır aynı grupta görev yapıyor. 6 yıl önce tekstil grubunun başına geçen Altın’ın sorumluluğundaki Korteks, Avrupa’nın en büyük entegre polyester iplik üreticisi.

İkinci amiral gemileri Zorluteks ise Avrupa’da ev tekstilinde lider konumda. Tekstil grubu olarak geçen yılı 600 milyon dolar ciroyla kapattıklarını söyleyen Altın, hedeflerini tutturmayı başardıklarını belirtiyor.

Bu yıl tekstil sektörünün daha büyük bir krizle karşı karşıya olduğunu söyleyen Altın, “Bugüne kadar tekstilde sayısız kriz yaşadım. Ancak bu seferki her zamankinden daha başka. Kriz, fırtınaya dönüştü” diyor.

Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın’la yaptığımız röportajın tamamını BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ



