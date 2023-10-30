Zorlu Holding'den Zorlu Enerji'de hisse satışı

Zorlu Holding, Zorlu Enerji hisselerinin bir kısmını kurumsal yatırımcılara sattı. Satış işlemi Cuma günü kapanışına göre yüzde 6 iskontolu gerçekleşti.

30.10.2023 09:59:320
Paylaş Tweet Paylaş
Zorlu Holding'den Zorlu Enerji'de hisse satışı

Zorlu Holding, Zorlu Enerji'de hisse satışına gitti. Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamaya göre 27 Ekim tarihinde, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul’da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 5,15 TL fiyatından 34,1 milyon TL nominal tutarlı satış işlemi gerçekleşti.

Bu işlemle birlikte Zorlu Holding'in Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ. sermayesindeki payının yüzde 35,33’e gerilediği belirtildi. Zorlu Enerji hisseleri son 1 ayda yüzde 13'e varan gerileme yaşarken, Cuma günü 5,48 TL'den kapanmıştı. Söz konusu satış işlemi Cuma günü kapanışına göre yüzde 6 iskontolu gerçekleşti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İmalat göstergesi yılın en düşük seviyesinde

İmalat göstergesi yılın en düşük seviyesinde

Rahmi Koç'tan, İtalya'da global satın alma

Rahmi Koç'tan, İtalya'da global satın alma

Üretici ve market arasındaki fiyat farkı şampiyonu!

Üretici ve market arasındaki fiyat farkı şampiyonu!

Depremzede KOBİ'lere finansman desteğinin detayları belli oldu

Depremzede KOBİ'lere finansman desteğinin detayları belli oldu

Hazinenin '2024 Finansman Programı' yayımlandı

Hazinenin '2024 Finansman Programı' yayımlandı

JPMorgan, yıl sonu TCMB tahminini revize etti

JPMorgan, yıl sonu TCMB tahminini revize etti

Yorum Yaz