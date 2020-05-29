Zorlu Tekstil koruyucu maske üretecek

Bünyesinde kurduğu ‘Korona Destek Komitesi’ ile Türkiye genelinde pek çok sağlık kuruluşuna yastık, yorgan, nevresim ve güneşlik kumaş ile cerrahi maske ve koruyucu tulum bağışı yapan grubun akıllı iplik teknolojisiyle üretimine başladığı ve bakteri ile virüslere karşı koruyucu özelliklere sahip maskelerin aylık üretim kapasitesi 1 milyon adet olacak.

Zorlu Tekstil olarak uzun yıllardır akıllı tekstil alanına yatırım yaptıklarını kaydeden Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, "Isıya ve neme duyarlı, hava geçirgenliği yüksek aynı zamanda antibakteriyel ve antiviral özellikleri bulunan iplik ve kumaşlara sahip ürünlerimizle sağlıktan savunma sanayii ve güvenliğe kadar birçok sektöre, üst düzey know how gerektiren akıllı tekstil ürünleri sunuyoruz. Örneğin ısı dengeleyici özelliği olan; mikrokapsül teknolojisinin lifin içerisine verildiği mekanizmayı daha önce farklı ürünlerimizde kullandık. Gümüş kaplamalı elyaf ile antibakteriyel özellik kazandırdığımız kumaşlarımızı yine birçok farklı alanda kullandık. Yine özel bir microfiber filtreyle yıkanabilir olarak kullanılabilecek bir kumaşımız var. Bununla birlikte ‘Global Organic Textile Standard-GOTS’ sertifikasıyla Türkiye’de yüzde 100 organik ev tekstili mamulleri üreten ilk üreticisiyiz. Isı etkisini azaltan, nemi dengeleyen, serin tutan, antibakteriyel ve antiviral özellikleri olan ve yıkanabilen bu kumaşlar, farklı ürünlerde de çok rahatlıkla kullanılabiliyor. Burada önemli olan Ar-Ge ve inovasyon. Şimdi de bu know-how’ımızı, akıllı tekstil özelliklerine sahip maske üretimine taşıyoruz" dedi.

Altın: İşin sırrı Ar-Ge ve inovasyonda, ürün işin en kolay tarafı

Zorlu Tekstil Grubu’nun döngüsel ekonomi tabanlı inovasyona dayalı yeni nesil tekstillere uzun yıllardır yatırım yaptığını dile getiren Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Altın; birçok inovatif ev tekstili ürünü ile yeni nesil akıllı tekstilin dünyadaki ilk örneklerini verdiklerini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zorlu Tekstil olarak uzun yıllardır akıllı tekstil alanına yatırım yapıyoruz. Isıya ve neme duyarlı, hava geçirgenliği yüksek, aynı zamanda antibakteriyel ve antiviral özellikleri bulunan ipliklere sahip ürünlerimizle sağlıktan savunma sanayi ve güvenliğe kadar birçok sektöre, üst düzey know how gerektiren akıllı tekstil ürün ve çözümleri sunuyoruz. Şimdi de bu deneyimimizi, akıllı tekstil özelliklerine sahip maske üretimine taşıyoruz.’

Bugün sözü edilen anti bakteriyel çarşaf ve nevresim dahil birçok akıllı tekstil ürünüyle yıllardır hastanelerin ve sağlık sektörünün yanında oldukları söyleyen Altın; "Zor tutuşan, ısıyı ya da soğuğu geçirmeyen, elektromanyetik dalgalara kalkan olan birçok ürünümüzle hem sporcu kıyafetleri hem de güvenlik güçlerinin bu taleplerine hazırız ve ilk örneklerini de müşterilerimize sunuyoruz. Güvenlik güçlerimiz artık Korteks’in nem emme özelliği olan DRY TOUCH® kumaşları ile üretilmiş üniformalarla görev yapıyor. Otomotivde dünya markaları ile çalışıyoruz. Yaklaşık 5 bin ton otomotiv ipliği ihracatımızla, Avrupa’daki tüketimin yüzde 15’ini tek başımıza biz karşılıyoruz. Antibakteriyel tekstil ürünlerimiz ile bu alanda çok daha fazla büyüyebileceğimizi öngörüyoruz" dedi.



