Zorunlu trafik sigortası zam oranı belli oldu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında temmuz ayında uygulanacak azami prim artışını yüzde 3,5 olarak belirledi.

8.06.2024 11:20:030
Paylaş Tweet Paylaş
Zorunlu trafik sigortası zam oranı belli oldu

Trafik sigortasında temmuz ayı azami prim artış oranı yüzde 3,5 oldu. Uygulama 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında temmuz ayında uygulanacak azami prim artışını yüzde 3,5 olarak belirledi.

SEDDK, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (zorunlu trafik sigortası) primlerinin artış oranını açıkladığı genelgeyi yayımladı.

Genelgede, "Madde 1-14/07/2007 tarih 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmeliğin geçici 11. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 2024 yılı haziran ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primler, 2024 yılı temmuz ayı için yüzde 3,5 artırılarak uygulanır" ifadesine yer verildi. Genelgeye göre uygulama 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Zorunlu trafik sigortası zam oranı belli oldu

Zorunlu trafik sigortası zam oranı belli oldu

Çin menşeli otomotiv ithalatına ek vergi

Çin menşeli otomotiv ithalatına ek vergi

5 TL'lik madeni paralar tedavüle çıktı

5 TL'lik madeni paralar tedavüle çıktı

Alarko Holding'ten pay geri alım açıklaması

Alarko Holding'ten pay geri alım açıklaması

Bakan Şimşek'ten vergi, enflasyon ve KKM ve mesajları

Bakan Şimşek'ten vergi, enflasyon ve KKM ve mesajları

SPK'dan 2 yeni bedelli ve bedelsiz sermaye kararı

SPK'dan 2 yeni bedelli ve bedelsiz sermaye kararı

Yorum Yaz