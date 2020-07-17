Zurich Sigorta CEO’sundan girişimcilere önemli tavsiyeler

'İyi bir ekip ve iş fikri varsa para bulmak artık kesinlikle sorun değil' diyen Türkiye’nin ilk melek yatırımcılarından Zurich Sigorta CEO’su Yılmaz Yıldız, girişimcilere şu tavsiyelerde bulundu.

10 yıl önce melek yatırımcılığa başlayan Zurich Sigorta CEO’su Yılmaz Yıldız, dünden bugüne gelinen noktayı değerlendirirken Türkiye’de devletin de desteğiyle güçlü bir ekosistem kurulduğunu ve önemli teşviklerin olduğunu söylüyor.

“Hatta iddialı olacak ama bence iyi bir ekip ve iş fikri varsa para bulmak artık kesinlikle sorun değil” diyor.

Deneyimli melek yatırımcı girişimcilere ise şu tavsiyelerde bulunuyor:

"Yapılan en büyük hata müşteriye, müşterinin somut bir ihtiyacını karşılamaya odaklanmak yerine, ilk yola çıktıkları ürüne veya fikre ‘aşık olmaları’. Müşteriyi ve rekabet ortamını unutmaları. Ben önce girişimcilere, ekiplerine, sonra fikre/iş modeline yatırım yapıyorum.

Eminim istisnaları vardır ama gözlemim şu ki 5-10 yıl kurumsal iş deneyimi olan, farklı sektör veya şirketlerde çalışmış girişimcilerin başarılı olma şansları çok daha yüksek. Özellikle dünyayı, rekabet ortamını anlamaları ve yönetim becerileri daha yüksek oluyor."

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