Büyük değişim ne getirecek?

LİDERLİĞİN EVRİMİ

MELİH MÜMÜNOĞLU PAGE EXECUTIVE TÜRKİYE DİREKTÖRÜ



TEKNOLOJİ ETKİSİ CEO’luk pozisyonunun evrimini teknolojik değişimlere ve dünyayı etkileyen bazı büyük olaylara bağlayabiliriz. En genel hatlarıyla şirket kârlılığını artırma, pazar payı etkisini kuvvetlendirme ve şirket içinde stratejik kararların uygulanması gibi klasik sorumluluklar, şirket CEO’larının 2000’li yıllarda yerine getirmesi gereken temel sorumluluklardı. Teknolojiyle birlikte çevikliğin düşünce olmaktan çıktığı ve hayatın bir parçası haline geldiği evrede artık CEO kavramı, yerini “liderlik” kavramına bıraktı. En basit tanımıyla artık CEO’lar stratejik bakış açısını geliştirmenin ötesinde yenilikleri yakinen takip eden ve şirketlerini aynı hızda dönüştürmeye öncülük eden liderler haline geldi.



CEO’NUN YENİ ROLÜ Pandemi sonrasında birçok davranış biçimi derinden değişti. CEO’luk pozisyonu artık liderlik davranışlarını her geçen gün geliştiren, dikte etmek yerine insan odaklı davranan bir liderlik modeline dönüştü. CEO’luk görevi artık şirketlerin dış yüzü haline geldi. Hızla adapte olan, çevik, kendini her gün geliştiren ve en önemlisi kitleleri peşinden sürükleyen bir rol modeline dönüştü. Artık odak noktaları, her gün gelişen teknolojik ve gündelik olayları takip etmek, bunun sonucunda hızlı aksiyon planları çıkarabilmek. Günümüz dünyasında operasyon departmanları artık günlük, aylık ve yıllık tahminleme modelleri yapan stratejistler haline dönüştü.



STRATEJİSTE DÖNÜŞECEK CEO’luk görevi bir şirketin tüm başarılarını, başarısızlıklarını üstelenen, organizasyondaki diğer tüm kişilerden daha fazla yetkiye sahip olan, ancak bu yetkiyi mutsuz sonuçlar doğurmayacak şekilde kullanmamak üzerine kurulu bir görev. Bundan sonrasında dünya koşullarının çok daha hızla değişeceği su götürmez bir gerçek. O nedenle CEO’luk görevi, bir şirketi yönetmekten daha çok, empati duygusu gelişmiş, liderlik yetkinliklerini her koşulda sergileyebilen ve tahminleme yetkinliği en üst düzeyde kullanabilen stratejistlere dönüşecek.