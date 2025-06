YARIŞ NEREDE?

“PAZAR PAYI EN ÖNEMLİ İŞ HEDEFLERİMİZDEN BİRİ”

ALİ FUAT ORHONOĞLU UNILEVER TÜRKİYE ÜLKE BAŞKANI VE UNILEVER TÜRKİYE VE ORTA DOĞU EV BAKIM LİDERİ



MALİYET YÖNETİMİ Türkiye’de sürekli yeni bir şey oluyor ve o yeniliğe adapte olmak gerekiyor. Bu da bizi hem diri tutuyor hem geliştiriyor. Özellikle fiyatlandırma konusunda kaslarımız gelişti. Enflasyonun şu anda aşağıya doğru indiğini görüyoruz. Kendimizi her türlüsüne uyarlıyoruz. Burada yapmaya çalıştığımız şey, maliyet artışlarını mümkün olduğunca tüketiciye yansıtmamak. İlk hamlemiz her zaman üretim maliyetlerini aşağıya çekmek.



PACK PRICE Maliyetleri kontrol ettikten sonra fiyatlandırma ve promosyon ardından boy stratejilerini kullanıyoruz. Pack price, yani farklı boy stratejileriyle farklı boylar, farklı ambalajlar geliştirip tüketiciyi enflasyondan korumaya, tüketicinin gelirini daha iyi yönetmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu bize bir hareket alanı sağlıyor. Son çare olarak fiyat artışı yapıyoruz. Çünkü pazar payı bizim için önemli iş hedeflerinden bir tanesi. O pazar payını iyi yönetebilmek için hiç düşünmeden fiyat artışı yapmak en büyük tehlikelerden biri. Her zaman rekabetçi olmamız gerekiyor.