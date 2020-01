En keyifli dönemim

“100 UÇAK SİPARİŞİ VERDİĞİMİZ YIL UNUTULMAZ”

MEHMET T. NANE PEGASUS HAVA YOLLARI GENEL MÜDÜRÜ



“HEYECAN VERİYOR” İş yaşamında geçirilen her dönemin kendi içerisinde keyifli olduğuna ve bu yüzden her dönemi tadını çıkararak geçirmek gerektiğine inanıyorum. Bunu gerçekten özümseyerek kendim de yaşıyorum. Şu an içerisinde bulunduğum dönemin de en keyifli dönem olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hala şekillendirme kabiliyetine sahibim ve bu da bana heyecan ve keyif veriyor.

2012’DEKİ BÜYÜK SİPARİŞ DÖNEMİ Her dönemin ayrı bir keyfi de olsa, en keyifli dönemlerim özellikle uçak teslimleri dönemleri oluyor. Pegasus Hava Yolları olarak 2012 yılında verdiğimiz 100 uçaklık Airbus siparişi, verildiği tarih itibarıyla Türkiye’nin en büyük uçak siparişi olma özelliğini taşıyordu.

“FİLOYU GENİŞLETİYORUZ” Bu sipariş çerçevesinde filomuzu yeni nesil çevreci uçaklarla adım adım genişletiyor ve gençleştiriyoruz. Sipariş kapsamında teslim aldığımız uçaklar, hem bana hem de çalışma arkadaşlarıma heyecan veriyor. En son bu heyecanı bu yıl geçtiğimiz eylül ayında filomuzun ilk A321 neo’sunu teslim alırken yaşadık.