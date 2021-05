Elçin Cirik

ecirik@capital.com.tr

Bu uygulamadan başta fintek ekosisteminin yüzde 30’unu oluşturan ödeme sistemleri ve e-para girişimleri yararlanacak. Pek çok girişim, bu rüzgarla müşteri sayısını 5-6’ya katlama planı yapıyor. Ayrıca siber güvenlik ve müşteriyi tanıma alanında çalışan girişimlerin de sayısı artacak.

Mayıs ayında Türk finans sektöründe kullanıcıları uzaktan müşteri edinmenin önünü açan yeni bir uygulama hayatımıza giriyor. Uzaktan müşteri edinimi, sadece geleneksel bankaları değil çok daha geniş bir yelpazede fintekleri de yakından ilgilendiriyor. Bugün Türkiye’de, startups.watch’un verilerine göre 363 fintek girişimi faaliyet gösteriyor. Deloitte Türkiye Ortağı ve Finansal Hizmetler Endüstrisi Lideri Yaman Polat, bu oyuncuların yüzde 30’unun ödeme sistemleri ve e-para, yüzde 20’ye yakınının dijital cüzdan ve kripto para alım satımı alanında faaliyet gösterdiğini belirtiyor. Sipay Genel Müdürü Semih Muşabak, fintek ekosisteminin geçtiğimiz yıl 9 milyon dolara yakın bir işlem hacmi olduğunu tahmin ediyor. 2020 yılında 15 anlaşmayla toplamda 19,2 milyon dolar yatırım almayı başaran fintek ekosisteminin yöneticileri, bu adımın olumlu olduğu konusunda hemfikir.

HANGİ ALANLARA YARAYACAK?

Uzaktan müşteri edinimiyle ıslak imzayla müşteri edinmek zorunda olan tüm fintekler için yeni bir dünyanın kapıları açılıyor. Birleşik Ödeme CEO’su İlker Sözdinler, “Bu altyapının bankalarla beraber finteklere sağlanması bizim açımızdan olumlu ve ekosistemdeki dengeleri dikkate alan bir adım” diyor. Sözdinler’e göre düzenlemeyle finansal sisteme daha önce girmemiş kitlenin katılımı da artacak. Param Kurucusu Emin Can Yılmaz, yenilikle ilgili, “Özellikle şube ağı olmayan elektronik para ve ödeme kuruluşları için büyük avantaj sağlayacak. Bankalar ve fintekler hiç olmadığı kadar çevik olmak ve siber güvenliğe verdikleri önemi daha da artırmak durumunda” yorumunda bulunuyor. Startups. watch Kurucusu Serkan Ünsal, bu adımının özellikle Müşterinizi Tanıyın (KYC) alanında çalışan finteklerinin sayısını artıracağını düşünüyor. Ünsal, “Tabii dijitalleşmenin getirdiği kolaylıklara bağlı olarak siber güvenlik alanında da bolca yeni girişim göreceğiz. Müşteri edinimine yönelik dijital kanallarda da inovasyon görebiliriz. Örneğin bankalara müşteri kazandıran her girişim komisyon kazanarak yeni gelir kanalları yaratabilecek” yorumunu yapıyor.

MÜŞTERİ SAYISI KATLANACAK

Tabii her fintek, bu yeni düzenlemeyi farklı alanlarda aktif kullanma planı yapıyor. Param’ın kurucusu Emin Can Yılmaz, uzaktan müşteri edinimi sürecini ParamKredi ardından mobil cüzdan ve eparada uygulayacaklarını söylüyor. Böylece bugün 4,5 milyon kart ve cüzdan müşterisi, 50 bin üye iş yeriyle çalışan fintek, 3 yıl sonra e-cüzdan müşteri sayısında 10 milyonun üzerine çıkmayı planlıyor. Ayrıca fintek, ParamKredi ile 1,5 milyar TL finansman sağlayarak pazardan yüzde 10 pay almak istiyor. Kredi karşılaştırma ve başvuru platformu Hesapkurdu. com kurucularından Onur Tekinturhan da bu yeni adımla ilgili “Hazırız, bankaların hazırlıklarını tamamlamalarını ve süreçlerine entegre etmelerini bekliyoruz” diyor. Tekinturhan, uzaktan müşteri edinimiyle platformlarında kendi bankaları dışında bir bankadan kredi isteyenlerin de tüm süreci anında tamamlayabilme gibi bir avantaj yakalayacaklarını söylüyor. Fintek servis platform sağlayıcı (FaaS) şirketi Birleşik Ödeme’nin CEO’su İlker Sözdinler, bu uygulamanın çözüm odaklı sistemlerine ve bütüncül hizmet götürme hedeflerine pozitif etkileri olacağını düşünüyor. Sözdinler, “2020 sonu kurumlar üzerinden ulaştığımız son kullanıcı sayısı 3,5 milyondu. Bu yıl canlıya geçeceğimiz kurum müşterilerimizle 16,5 milyon kullanıcıya hizmet götüreceğiz” diyor.

FIRSAT ALANLARI

Fintekler için bu yeni adım, farklı iş fırsatlarını da doğuracak. Sosyal medya ödeme yöntemi Paymes’in kurucu ortağı Sabrican Zaim, “Şu an 620 bin olan kullanıcı sayımızı 12 kata kadar büyütmek istiyoruz” diyor. “Uzaktan müşteri ediniminde sektörü değiştiren aktörlerden biriyiz” diyen kripto para borsası Paribu CEO’su Yasin Oral, sürece hazır olmanın ötesinde örnek yöntemler ve bankacılık sistemini değiştirebilecek pratikler geliştirdiklerini açıklıyor. Mevzuat istisnalarıyla zaten uzaktan müşteri edinebildiklerini aktaran Ödeal Kurucu Genel Müdürü Fevzi Güngör ise yeni modelle ilgili “Denemelere başladık ve özellikle fiziki cihaz verdiğimiz kurumlarda kullanmayı düşünüyoruz. Bu planlarımızı değiştirmeyecek. Bu yıl 50 bin üye iş yeri sayısını aşma ve 2023 sonunda iki katına çıkarma hedefimiz var” diyor. Siber güvenlik alanında çalışan PCI Checklist’in kurucusu Kıvanç Harputlu, “Onboarding Security Scan” ile 4 bin 300’den fazla üye iş yerinin uyumluluk kontrollerini yaptıklarını belirtiyor. Harputlu, “3 yılda bu ürünle edinim kararını 20 kat büyütmeyi hedefliyoruz” diyor. Tedarik finansmanına aracılık eden Figopara’nın kurucu ortağı ve genel müdürü Koray Gültekin Bahar, uygulamayla süreçlerin hızlanacağına ve müşteri sayılarına yüksek ivme katacağına dikkat çekiyor. Momento’nun kurucusu Zeynep Dağlı Kastro da farklı bir noktaya değinerek yeni uygulamayla firmalarının çalışanlarına rahatlıkla daha yüksek bakiyeli ödüller sunabileceğini belirtiyor.

HACİM ARTACAK

Tüm bu iddialı hedefler, fintek ekosisteminin bu adım ve benzer regülasyon değişikleriyle iş hacmini artıracağını gösteriyor. “Toplam iş hacmi ödemeler tarafında aylık 3-4 milyar TL bandında” diyen Ödeal Kurucu Genel Müdürü Fevzi Güngör, geçen yıl pandemiye rağmen Türkiye fintek ekosisteme katkı sağlayacak pek çok yeniliğe şahit olunduğunu ve özellikle açık bankacılıktaki adımlarının güçlü katkılar getireceğini vurguluyor. Türkiye’de fintek yatırımlarında her yıl artış olduğunun altını çizen Sipay Genel Müdürü Semih Muşabak da 2020 sonunda 9 milyon dolar hacmi yakalan fintek ekosistemi için “Gün geçtikçe büyüyen bir pazara sahip. Önümüzdeki 5 yılda ciddi pazar büyüklüğüne sahip olunacak” diyor.



GELECEK PLANLARI



HEDEFLER Finteklerin önümüzdeki 3 yıl için güçlü gelecek planları mevcut. Param, işlem hacminde bu yıl 6 kat büyüme hedefliyor. 3 yıllık süreçte Param Kredi ve Param POS ürünleriyle ortalama yıllık yüzde 70 büyüme planı olan Param, bu yıl İngiltere’de de faaliyete geçiyor. Ödeal ise büyümede dağıtım kanallarının kurumsal iş ortaklarıyla genişlemesine ve yenilikçi ödeme hizmetlerine odaklanıyor. Sipay, dijital cüzdan uygulamasını geliştirerek bugün bin olan müşteri sayısını 3 yılda 10 binin üzerine taşımayı planlıyor. Sipay’in yurt dışı iş birliklerini artırma hedefi de mevcut. Kripto para platformu Bitpanda, en canlı pazarlarından biri olarak gördüğü Türkiye’de büyümek ve müşterilere Avrupa ülkeleriyle aynı hizmeti sağlama konusunda kararlı.

BÜYÜME Siber güvenlik alanında çalışan PCI Checklist, iki yıl içinde yüzde 65’i yurt dışından gelmek üzere müşteri sayısında 5, denetlenen üye iş yeri sayısında 12 katlık büyüme öngörüyor. Hesapkurdu.com, özellikle kredi kartlarında ve konut kredilerinde yüksek büyüme potansiyeli görüyor ve sigorta tarafında trafik ve kasko ile tamamlayıcı sağlık sigortasında payını artırmayı istiyor. Momento, kartlı sistemlerde bakiye yükleme kolaylığının artırılması hedefiyle çalışıyor ve 2-3 yılda kart adetlerinde en az 6 kat artış bekliyor. Türkiye’nin lider kripto para işlem platformlarından Paribu’ya günde 8 bin yeni kullanıcı katılıyor, şirket bu ivmenin artarak devam edeceğini öngörüyor.

YURT DIŞI FaaS vizyonuyla çalışan Birleşik Ödeme, bu alanda global oyuncu haline gelmek istiyor. İşlem hacminde yüzde 300 büyüme ve yurt dışına yatırım planlanıyor. Böylece girişim, 3 yıl içinde 8 ülkede 35 milyon kullanıcıya erişmeyi hedefliyor. Paymes de bu yıl global dönüşümünü tamamlayarak Türkiye ve Azerbaycan’daki tecrübesini Avrupa ve GCC operasyonlarına taşımak istiyor. Figopara ise aracılık ettiği 1,5 milyar TL’lik işlemin 2021 sonunda 2 milyar TL’yi aşmasını hedefliyor. Figoskor skorlama modeliyle bu yıl yurtdışında iki farklı ülkeye ve 2022 yılında hem Avrupa hem Asya Pasifik’te elektronik dönüşüme uyum sağlayan farklı ülkelere açılmayı planlıyor.