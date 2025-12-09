Babası Celal Aras gibi 200 yıllık, uzun ömürlü bir şirket kurmayı arzu ettiğini söyleyen Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Barış Baran Aras, “Hayalim lojistiğin en büyüğü olmak” diyor.

Barış Baran Aras, 2,3 milyar TL cirolu Aras Holding’in yönetim kurulu başkanı. Aynı zamanda 5 yıl önce yüzde 80’i Austrian Post tarafından satın alınan Aras Kargo’nun başkan yardımcısı ve yüzde 20 ortağı. 26 yaşında babası Celal Aras’ı kaybeden, 38 yaşındayken kendini büyük bir aile içi miras kavgasının ortasında bulan Aras, hiç istemese de baba yadigarı Aras Kargo’daki hisselerinin bir kısmını satmak zorunda kaldı.

Ayçe Tarcan / [email protected]

Fotoğraflar: Hüseyin Öngen

Capital Dergisi / Kasım 2025

Hisselerin yüzde 20’sini elinde tutan Aras, satıştan elde ettiği gelirle AVM lojistiği ve bilişim sektörlerindeki yatırımlarını tamamladı. Turizm, gıda, catering gibi işlerden çıkarak Aras Holding’i küllerinden canlandıran Aras, 5 yıl önceye göre holdingin cirosunu yaklaşık 5’e katladı.

Son 5 yılda tüm olumsuzlara rağmen hedeflerini tutturduklarını belirten Aras, bu yılı 3 milyar TL ciroyla kapatacaklarını, önümüzdeki 5 yılda ise ciroyu 3’e katlayacaklarını söylüyor. Holdingin yeni amiral gemisi Fillo Logistics’in rakiplerini geride bırakarak AVM ve cadde lojistiğinde pazar lideri olduğunu söyleyen Aras, “5 yıl önceki hedeflerimizi tutturduk, hatta geçtik” diyor.

Ana işleri olan lojistiğe odaklanmanın başarıyı getirdiğini ifade eden Aras, Aras Kargo’yla da ekspres kargo taşımacılığında liderliği kaptırmaya niyetlerinin olmadığını söylüyor. Aras, “Bu yıl sonuna kadar lojistik çevresinde yeni bir sektöre daha girme planımız var. İnorganik büyüme fırsatlarına da bakıyoruz” diyor.

Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Barış Baran Aras’la aile içi anlaşmazlıklardan sonra tek başına devam ettiği işlerini, lojistik ve bilişim sektörlerindeki yatırımlarını konuştuk:

Aile içi anlaşmazlıkları çözdünüz mü?

Hepsi çözüldü. Ablam ve annem Aras Kargo’daki hisselerinin tamamını satarak ayrılmayı, bense yüzde 20 hisseyle kalmayı tercih ettim. Yeni şirketlerimizin olduğu Aras Holding’in de tamamı bana ait.

Aras Kargo’yu sattığınız için pişman mısınız?

O zamanki konjonktürde satmak zorundaydım. Ancak ben hisselerimin tamamını satmadım, yüzde 5 gibi ufak bir kısmını sattım. Satıştan elde ettiğim gelirle Aras Holding’deki yatırımlarımı tamamladım. Bugün yüzde 20 hisseyle Aras Kargo’da kaldığım için mutluyum, Avusturyalı ortaklarımızla iyi anlaşıyoruz. Şu an bunu biraz daha esnek bir sözleşmeye bağladık.

Neden tamamını satmadınız?

Aslında bu çok faktörlü bir strateji ve tamamen benim isteğimdi. Diğer aile fertleri hisselerinin tamamını satarken ben bildiğim, sevdiğim işe, baba mesleğine devam etmek istedim. Aras Kargo’nun pazar liderliği var. Holding tarafındaki mevcut lojistik ve bilişim işlerimizle çakıştığı alanlar var. Aynı zamanda Aras Kargo, Aras Ailesi ve ismine mal olmuş bir şirket. Bu nedenle bir aile bireyinin şirkette kalmasının daha uygun olacağını düşündüm. Bu şekilde bugünlere geldik.

Diğer aile fertleri ne yapıyor?

Annem hem gıda hem kurye hizmetlerinde devam ediyor. Bunlar daha önce Aras Holding markalarıydı. Aile anlaşmazlığını kuruma yansıtmamak için böyle bir karar aldık ama belki de tekrardan birleşiriz. Ablam yurt dışında yaşıyor, farklı bir sektörde faaliyet gösteriyor.

Aras Kargo’daki ortaklığınız devam edecek mi?

Bu yıl Austrian Post’la anlaşmayı karşılıklı iyi niyetle 10 yıl daha uzattık. Bu, tamamen birbirimize olan karşılıklı güven, eş paydada buluşmamız ve uzun vadeli büyüme inancımızın bir göstergesi. Aras Kargo bugün ekspres kargo taşımacılığında Türkiye’de pazar lideri. Pazar payımız yaptığımız sorter yatırımları ve e-ticaret şirketlerinin bizi daha fazla tercih etmesiyle yüzde 20’ye yükseldi. Pazarda açık ara öndeyiz ve birinciliği bırakmaya niyetimiz yok.

Ortaklığı neden uzatmak istediniz?

Satış yaptığımız dönemdeki şartlar gereği 5 yıl sonunda tamamen çıkacak ve Aras Holding’deki işlerime yoğunlaşacaktım. Normalde bu yıl sonunda çıkış opsiyonum vardı. Ancak bunu karşılıklı oturarak 10 yıl daha ötelemeye karar verdik. Bu da tamamen ortaklarımızın bize olan güveni ve birlikte ilerleme isteğimizin bir sonucu. 10 yıl daha birlikte olacağız. Ondan sonra da gönül arzu ediyor ki kalayım, ancak günün şartları ne getirir bugünden kestirmek zor.

5 yıl önceki satıştan sonra holdingin yapısı nasıl değişti?

Ekspres kurye taşımacılığından çıkarak AVM ve cadde lojistiğiyle bilişim sektörlerindeki işlerimize odaklandık. Son 5 yılda turizm, gıda gibi bazı işlerimizden çıktık.

Kaç sektörden exit ettiniz?

Aras Kargo holding bünyesindeyken11 şirkettik. Şu anda 5 şirketiz. Turizm, inşaat, sigorta, gıda, matbaacılık ve medyadan çıktık.

Şu anda kaç sektörde faaliyet gösteriyorsunuz?

Aslında bugün lojistiğe daha çok odaklıyız. AVM lojistiği, bilişim, araç ve lojistik gereç tedariki, filo yönetimi, tır ve kamyon tedariki alanlarında faaliyet gösteriyoruz.

5 yılda 5’e katlama hedefi vardı. Bunu tutturdunuz mu?

Hedeflerimizi tutturduk. Bu yıl da hedeflerimize paralel ilerliyoruz. Büyümemiz yüzde 20 seviyesinde. Önümüzdeki 3 ay en yoğun sezonumuz. Büyümemizin yüzde 25’e çıkacağını öngörüyoruz. Şu anda kârsız bir şirketimiz bile yok. Ekonomik kriz olmasa 5 yılda 6 kat büyüklüğe çıkardık.

En büyük işiniz hangisi?

AVM ve cadde lojistiği şirketimiz Fillo Logistics amiral gemimiz. Holding cirosunun yaklaşık 2 milyar TL gibi büyük bir kısmı Fillo’dan geliyor. Çok görünmüyoruz, çünkü bireysel müşterimiz yok. Tamamen AVM’lerde bulunan markaların taşımalarını üstleniyoruz.

Fillo’nun pazar payı nedir?

3’üncü yılımızda AVM ve cadde lojistiğinde pazar lideri olduk. Yüzde 40’a yakın pazar payımız var. Flo’dan LC Waikiki’ye Türkiye’nin en büyük 28 büyük markasına hizmet veriyoruz. Alışveriş merkezlerinin gizli kahramanı olduk.

Kısa zamanda pazar liderliğini nasıl aldınız?

5 yıl önce sektöre girdiğimizde yabancı lojistik markaları pazarda güçlüydü. Biz de sektörde uzmanlaşma, tesisleşme ve dijital yatırımları artırarak öne çıktık. AVM lojistiğine bugüne kadar 110 milyon TL araç yatırımı yaptık. 30 milyon TL de yıl sonuna kadar yatırım yaparak filomuzu yüzde 20 artırmayı düşünüyoruz. Yaklaşık 1.300 araçlık bir filomuz var. 1.500 de çalışanımız bulunuyor. Önümüzdeki yıl yine yatırım senemiz. İnsan ve teknoloji konularında kendimizi kuvvetlendirme hedefindeyiz. Teknoloji yatırımlarımızı da sürdürerek perçinlemek istiyoruz.

Aras Holding’in toplam cirosu nedir?

Şu anda 2,3 milyar TL civarındayız. 2025’i 3 milyar TL ciroyla kapatacağımızı öngörüyoruz. Bunun 2 milyar TL’si Fillo’dan, 1 milyar TL’si ise bilişim ve diğer işlerimizden gelecek.

Bilişimdeki büyüklüğünüz nedir?

Sıfırdan kurduğumuz Rush Bilişim’le lojistik yazılımı alanına yatırım yaptık. Bu şirketimizde hem kendimize hem rakip lojistik şirketlerine yazılım sağlıyoruz. Rush Bilişim, Türkiye’de lojistik sektörüne yoğunluk veren ilk şirket. Araç takibinden yükleme boşaltmaya, e-irsaliyeden e-stok gibi kalemlere kadar pek çok alanda kendi yazılımları var.

Bilişim şirketi kurmanın katkısı oldu mu?

Yazılım pahalı bir alan. Yazılımı kendi içimizde yapmamız yüzde 20 gibi bir avantaj sağladı. Ayrıca verimliliğimizi de artırdık. Rakip lojistik firmalarına da hizmet vermeye başladık ve bu alanda hızlı ilerliyoruz.

Önümüzdeki dönem için büyüme stratejiniz nedir?

Odaklanmak ve yaptığımız işlerde uzmanlaşmak. Daha önce kargo şirketi olan Fillo Logistics’i cadde ve AVM lojistiğinde ihtiyaç olduğunu gördüğümüz için dönüştürdük. Önümüzdeki dönemde de ana odağımızı kaybetmek istemiyoruz. Lojistikte güçlüyüz, bu alanda hem kendimize hem dışarıya yaptığımız hizmetlerle diğer şirketlerimiz bir hayli yol aldı. Yeni yatırımlarımızda bunu paletli taşımacılık, çapraz taşımacılık, tehlikeli maddi taşımacılığı gibi yeni alanlara girerek büyütmek istiyoruz.

Yurt dışında yatırım planı var mı?

Azerbaycan, Kazakistan ve Gürcistan’da Aras Kargo’nun Starex markasıyla şubelerini açtık. Aynı şekilde Özbekistan, Kazakistan gibi ülkelerde Fillo’nun şubelerini açma hayali hedefimiz var.

İleride tekrar hızlı kargo taşımacılığına girer misiniz?

Direkt bireysel müşteriye hizmet verme tarafında değiliz ve olmayacağız. Zaten Aras Kargo ile de aramızda anlaşma var.

Yeni bir sektöre girme planınız var mı?

Bazı planlarımız var. Ancak yine yeni gireceğimiz sektörler lojistikle ilgili olur. Bilişim tarafında AVM ve süpermarketlere yönelik özel yazılım ve dijital etiketleme yatırımları üzerinde çalışıyoruz. Tabii bunun donanım tarafı da var. Bir diğer şirketimiz dijital etiket, robotik forkliftler ve insansız araçlar konusunda faaliyet gösteriyor. Herkesin şaşırdığı çok farklı ürünleri getiriyoruz. Transformers gibi ayağa kalkan robotik forkliftlerimiz var. Diğer grup şirketimiz Arlo Lojistik ise tır, kamyon, kamyonet ve sürücü tedariki sağlıyor. Bu alanda mobil aplikasyonumuz var. Çok büyük talep alıyoruz. Günde 3 bin araç Arlo üzerinden geçiyor.

Yeni dönemde inorganik mi organik mi büyüyeceksiniz?

Organik büyüme ilk hedefimiz, ancak tıpkı Horoz Kargo’yu satın alarak kargoda pazar lideri olduğumuz gibi inorganik büyümelere açığız. Tabii bunu süreç gösterir. Şu an temas halinde olduğumuz şirketler var.

Hangi alanda satın alma planı var?

Lojistik önceliğimiz, ancak depoculuk tarafında olmak istemiyoruz. Yakın zamanda tehlikeli madde taşımacılığına başlayacağız. Ancak bu işi satın almadan kendi içimizde organik bir şekilde yürüteceğiz.

5 yıl sonra nerede olmak istiyorsunuz?

Önümüzdeki 5 yılda planımız yurt dışına açılımla birlikte büyüklüğümüzü 3 katına çıkarmak.

En büyük hayaliniz nedir?

Babamın hayali en az 200 yıllık bir marka olarak, sektöründe lider olmak ve çevre ülkelere açılmaktı. Ben de bu hedefi sürdürüyorum. Hayalim lojistikte en büyük olmak. Lojistik ve çevresinde genişlemeyi sürdüreceğiz.





“REGÜLASYONA İHTİYAÇ VAR”

CANLANMA 2027’DE

Yaşadığımız ekonomik sıkıntılardan dolayı lojistik sektöründe her gün bir sürü konkordato, iflas haberi alıyoruz. Bütün sektörlerde bu durum var. Ancak bizim sektörümüze devamlı yeni oyuncular giriyor ve çıkıyor. Bu yıl ve gelecek yıl sorunlar devam etse de 2027’den sonra lojistik sektörünün yeniden şahlanacağını öngörüyorum.

E-TİCARET SORUNU

Sektörde büyük oyuncular yerinde duruyor olsa da onları zorlayan en büyük sorun e-ticarette verilen düşük fiyatlar. İleride umarım daha ciddi regülasyonlarla e-ticarette kargo şirketlerine verilen düşük fiyat stratejisini belli bir düzeye getirebiliriz.

“İŞİN YÜKÜ BİZDE”

İşin çoğunu kargo şirketleri yapıyor. Ancak pastanın büyük dilimi e-ticaret şirketlerinde. E-ticaret büyümeli, e-ticaret geleceğimiz, ancak kimsenin başkasının sırtına basarak sıçramaması gerekiyor.





“AİLE ŞİRKETLERİ BİR NOKTADA TIKANIYOR”

KURUMSALLIK

Kurumsallığa çok inanıyorum. Aile şirketlerinin bir noktada tıkanacağını düşünüyorum. Bu dijital çağda aile şirketlerinin sürdürülebilirliğini sadece aile üyeleri sağlayamaz. Daha farklı bir bakış olması gerektiğini düşünüyorum. Biz de kurumsallaşma çalışmalarına hız verdik. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri ve profesyonel kadromuzla kurumsal yapımızı güçlendiriyoruz.

ORTAKLIK

5 yıl önceki şartlar Aras Kargo’da satış yapmamızı gerektiriyordu. Ancak bugün Austrian Post gibi çok güçlü bir ortağımız var. Avrupa’da öncü markalardan biri. Kendileriyle hedef birlikteliğimiz var, bu açıdan ortaklığın hayırlı olduğunu düşünüyorum. Güçlü bir şirketle ortaklık aile şirketlerinin geleceği için avantajlı.

DENETİM GÖREVİ

Aras Kargo, Aras Holding iştiraki değil. Ancak ben, aileden tek kişi olarak Aras Kargo’nun yüzde 20 ortağıyım ve yönetim kurulu başkan yardımcısıyım. Aynı zamanda şirketin denetim komitesinin başkanlığını yapıyorum. Şirketin bütün iç denetimi bana bağlı.





“BAZI HEDEFLERİMİZİ ERTELEDİK”

YENİDEN YAPILANMA

Son 5 yılda holdingde yeniden yapılanmaya gittik. Teknoloji yatırımlarına ve lojistik sektörüne odaklanmaya karar verdik. Bu dönemde turizm ve gıda gibi sevdiğim, olmayı arzu ettiğim sektörlerden çıkmak zorunda kaldım.

RESTORAN ZİNCİRİ

Restoran zincirleri kurmak istiyordum, ancak pandemi ve kriz ilk bu hedefimi etkiledi. Akılcı düşünmek gerektiği için bu hedefi şimdilik erteledik. Turizm ve gıda sektörlerinde önümüzdeki dönemde var olmak istiyorum. Bunun dışında önceliğim tamamen lojistik olacak.

ZARAR EDEN YOK

Lojistik işimizi hem Türkiye hem çevresinde geliştirmek istiyorum. Şu an zarar eden şirketimiz yok ancak lojistik sektöründe kalifiye insan kaynağı bulma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Gençler sektörde çalışmak istemiyor. Nakliye gibi zor ve zahmetli işe girmek isteyen yeni jenerasyon yok. Kamyon ve şoför tedarikinde çok zorlanıyoruz. Kalifiye şoför bulamıyoruz. Artık kamyonu olan babalar çocuklarına “İşi sen devam ettir” diyemiyor. Çocuklara 10 motosiklet alıp çalıştırmak daha cazip geliyor.