ABD'li banka devinden altın tahmini: 1800 dolara tırmanabilir

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs’a göre altın koronavirüs, düşük faizler ve ABD seçimleri gibi bir dizi risk nedeniyle 1,800 dolara kadar tırmanabilir.

27 ŞUBAT, 20200
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ABD'li banka devinden altın tahmini: 1800 dolara tırmanabilir

Goldman Sachs Group, koronavirüs, düşük reel faizler ve ABD seçimlerine yönelik artan ilginin güvenli varlık talebini artırdığını işaret ederek, ons altın tahminini 1,800 dolara yükseltti.

Banka 12 aylık tahminini 200 dolar artırarak, “Virüsün etkisinin ikinci çeyreğe yansıması durumunda 1,800 dolara tırmandığını görebiliriz.” şeklinde görüş bildirdi.

Spot piyasada işlem gören altın Perşembe günü itibarıyla bu yıl yüzde 8 artıda 1,651 dolar civarında alıcı buldu.

Altın küresel ekonomik faaliyetleri tehdit eden koronavirüs vakalarının etkisiyle yedi yılın zirvesinde işlem görüyor.

Goldman analisti Mikhail Sprogis, Çarşamba günkü notunda değerli metalin, yen ve frank gibi geleneksel olarak güvenli kabul edilen paraların performansını geride bıraktığını belirtti.

Banka altının onsunun üç ayda 1,700 dolara, altı ayda 1,750 dolara tırmanmasını bekliyor. Bankanın her iki vadede önceki tahmini 1,600 dolar idi. Ayrıca banka gümüş tahminini de yükseltti.

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