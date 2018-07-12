Altın, 1 ayın zirvesinde

Altının gram fiyatı, 198,8 lira ile son bir ayın en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın 316 lira ve Cumhuriyet altını 1.289 liradan işlem görüyor.

12 TEMMUZ, 20180
Paylaş Tweet Paylaş
Altın, 1 ayın zirvesinde

Altının gram fiyatı, dün ons fiyatındaki yüzde 1,1'lik düşüşe karşın dolar/TL'deki yükselişten bulduğu destekle yüzde 2,4 değer kazanarak günü 194,6 liradan tamamladı.

Bugün ise dünkü yükselişini sürdürerek 198,8 lira ile 15 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi gören altının gram fiyatı, dolar/TL'nin tarihi zirvesinden düşüşe geçmesinin etkisiyle yönünü aşağı çevirdi.

Gram altının fiyatı 193,4 liradan, altının ons fiyatı ise 1.245 dolar civarında alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 316 lira, Cumhuriyet altını da 1.289 liradan satılıyor.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar kuru bugün ne kadar?

Piyasalarda satış baskısı arttı

Piyasalarda satış baskısı arttı

Dövizde 'yeni kabine' hareketliliği

Dövizde 'yeni kabine' hareketliliği

Yorum Yaz