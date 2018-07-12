Altın, 1 ayın zirvesinde

Altının gram fiyatı, 198,8 lira ile son bir ayın en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın 316 lira ve Cumhuriyet altını 1.289 liradan işlem görüyor.
Altının gram fiyatı, dün ons fiyatındaki yüzde 1,1'lik düşüşe karşın dolar/TL'deki yükselişten bulduğu destekle yüzde 2,4 değer kazanarak günü 194,6 liradan tamamladı.
Bugün ise dünkü yükselişini sürdürerek 198,8 lira ile 15 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi gören altının gram fiyatı, dolar/TL'nin tarihi zirvesinden düşüşe geçmesinin etkisiyle yönünü aşağı çevirdi.
Gram altının fiyatı 193,4 liradan, altının ons fiyatı ise 1.245 dolar civarında alıcı buluyor.
Kapalıçarşı'da çeyrek altın 316 lira, Cumhuriyet altını da 1.289 liradan satılıyor.