Kredi kartları ile yapılacak takı ve mücevher harcamalarında taksit süresi dört aydan sekiz aya çıkarıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksitlendirme süresinin dört aydan sekiz aya çıkarıldığını açıkladı.

Sektör temsilcilerinin altın takı satışlarında kredi kartına taksit uygulamasının geri getirilmesi yönündeki taleplerinin ardından Mart'ta BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, kuyumculukta işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde dört taksit uygulaması getirileceğini çeyrek altın, gram altın gibi ürünlerde taksit yapılmayacağını duyurmuştu.

Satışlarda artış bekleniyor

Taksit sayısının daha da yükseltilmesinin sektörde satışları artıracağı belirtiliyor.

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar yaptığı yazılı açıklamada, taksit sayısındaki artışın iş dinamiklerine ivme kazandıracağını söyleyerek, “Taksit sayısının artmasıyla birlikte tüketicinin mücevhere ulaşması kolaylaştı. Bu durum iç piyasadaki mücevher satışlarını arttırıp, kuyum sektörünün diğer sektörlerle rekabet etme şansını artıracaktır” dedi.

Taksit sayısındaki artışın iç piyasanın dinamiklerinin gelişmesine katkı sağlarken, aynı zamanda yatırım ve tasarruf yapmak isteyenler için güzel bir fırsat olacağını söyleyen Kamar, mücevherin "lüks bir tasarruf aracı" olduğuna dikkat çekti.