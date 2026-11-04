“SAP Dönüşüm Ödülleri 2026” sahiplerini buldu

15-17 Ekim tarihlerinde SAP Türkiye'nin ev sahipliğinde Bodrum’da gerçekleşen SAP ExecutiveSummit 2026’da yapay zekanın kurumların çalışma biçimlerini nasıl dönüştürdüğü, SAP Business AI Platform’un sunduğu yeni nesil yetkinlikler ve COP31 öncesinde sürdürülebilir büyüme ile dönüşüm stratejileri ele alındı.

Bu yıl dördüncü kez düzenlenen etkinlikteki SAP Dönüşüm Ödülleri 2026 töreninde ise, dijital dönüşüm yolculuklarında ileri teknolojileri kullanarak fark yaratan kurumlar ödüllendirildi. Toplam 10 ödülün takdim edildiği törende; enerji, kimya, medya, perakende, tekstil, tüketici ürünleri, akaryakıt ve dayanıklı tüketim ürünleri sektörlerindeki dönüşüm projeleri ödüllendirildi. “SAP Global Yapay Zeka Ödülü” ise Martur Fompak International’a verildi.

Zirve, SAP Avrupa, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika Müşteri Başarısı Global Başkanı ve Genişletilmiş Yönetim Kurulu Üyesi Manos Raptopoulos ile SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan’ın katılımıyla gerçekleştirilen “Otonom Şirket Vizyonu: Türkiye İçin Yol Haritası” başlıklı oturumla başladı.

SAP Avrupa, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika Müşteri Başarısı Global Başkanı ve Genişletilmiş Yönetim Kurulu Üyesi Manos Raptopoulos, yapay zekanın artık şirketlerin çalışma biçiminin merkezinde yer aldığını belirterek şunları söyledi: “Günümüzde önemli olan, kurumların yapay zekayı sadece benimsemesi değil, onu şirket genelinde ne kadar bilinçli ve stratejik bir şekilde hayata geçirdiğidir. Kuruluşlar, tekil yapay zeka asistanlarının ötesine geçerek yapay zekayı temel iş süreçlerinde kullanmaya başlıyor. Bunun sonucunda daha yalın süreçler, daha yüksek verimlilik ve daha dayanıklı operasyonlar ortaya çıkıyor. Otonom İşletme; finans, insan kaynakları, tedarik zinciri ve satın alma gibi temel fonksiyonlarda müşterilerimiz için ölçülebilir değer yaratıyor. Joule Work ve Joule Asistanları, çalışanların SAP çözümleriyle doğal dilde etkileşim kurmasını ve rutin iş süreçlerini daha verimli şekilde yürütmesini sağlayarak onların daha stratejik, yaratıcı ve yüksek katma değerli işlere odaklanmasına olanak tanıyor. Ancak yapay zekanın sunduğu potansiyeli tam olarak hayata geçirmek ve Otonom İşletmelere dönüşmek, doğru iş bağlamı ve yönetişim anlayışı gerektiriyor. Müşteri tarafından tanımlanan yetki seviyelerini yönetişim ve insan denetimiyle birleştiren bu yeni işletim modeli, her ölçekte kurumların güvenilir ve ölçülebilir iş sonuçlarını elde etmelerini sağlar.”

Zirvenin açılış oturumunda konuşan SAP Türkiye Genel Müdürü Uğur Candan, yapay zekaçağında rekabet avantajının yalnızca teknolojiye erişimle değil, bu teknolojiyi kurumsal ölçekte hayata geçirebilme yetkinliğiyle şekillendiğini belirterek şunları söyledi:

“Yapay zekanın geleceği, artık farklı modelleri kurumsal süreçlerle güvenilir şekilde buluşturabilen platformlar tarafından şekillendiriliyor. SAP’yi farklılaştıran yaklaşımımız da geliştirme, iş bağlamı oluşturma ve yönetişim katmanlarını bir araya getiren SAP Business AI Platform’a dayanıyor. Bugün SAP olarak 70’in üzerinde yapay zeka asistanı ile yapay zekayı şirketlerin temel süreçlerine taşıyoruz. Kullanıcılar artık SAP uygulamalarındaki deneyimlerini tek bir çalışma alanında Joule Work üzerinden yürüterek, süreçlerini daha hızlı ve daha verimli şekilde yönetebilecek. Otonom işletmelere giden yolda, yapay zekanın kurumlar için sürdürülebilir değer yaratmasının anahtarı bu bütüncül yaklaşım olacak.”

Zirvenin ikinci gününde düzenlenen açılış oturumunda ise SAP EMEA Bölgesi Başkanı AugustaSpinelli; Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç ve Petrol Ofisi Grup CEO'su Mehmet Abbasoğlu ile birlikte sahne aldı.

Telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde gerçekleştirilen dönüşüm projeleri ile başarı hikayelerinin paylaşıldığı oturumda, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Bizim için dijital egemenlik, veriyi saklamanın ötesinde, o veriyi kendi altyapımız üzerinde işleyebilmek ve değere dönüştürebilmek demek. Küresel teknolojilere erişimi Türkiye’nin yerel altyapı gücüyle birleştirerek şirketlerimizin rekabet gücünü artırmak için çalışıyoruz.” diye konuştu.

Petrol Ofisi Grup CEO’su Mehmet Abbasoğlu ise “Emtia ve enerji piyasalarında ölçeklendirme temeldir. Günümüzün öngörülmesi zor konjonktüründe bu ölçeklendirmeyi verimli kılmak en önemli önceliğimiz. Verimi, rekabet avantajını ve dirayet testlerindeki başarıyı doğru karar alma yönetimi belirliyor ki bu da finansal mühendisliğin teknolojik inovasyon ve dijital dönüşümle harmanlanmasıyla mümkün olabiliyor. Bu noktada SAP dönüşümünün bizler gibi ekosistemlere son derece stratejik katkılar sunduğuna inanıyorum.” dedi.

SAP EMEA Bölge Başkanı Augusta Spinelli açılış konuşmasında SAP’nin Türkiye’yi EMEA bölgesinin büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak gördüğünü, Türk şirketlerinin yüksek uyum becerisinin de otonom iş süreçlerine geçişte avantaj sağladığını belirterek şunları söyledi: “Türkiye, güçlü sanayi altyapısını yenilikçilik kültürüyle birleştiren ve SAP için stratejik öneme sahip bir pazar konumunda. Yapay zekanın benimsenmesi hız kazanırken, artık asıl soru Türkiye’deki kurumların yapay zekayı benimseyip benimsemeyeceği değil, onun potansiyelini ölçülebilir iş sonuçlarına ne kadar hızlı dönüştürebileceği. SAP, yapay zekayı, iş verilerini ve sektörel uzmanlığı bir araya getirerek müşterilerinin bu hızlı dönüşümü başarmasına yardımcı oluyor. SAP’nin yapay zekaagentları, iş süreçlerini ve sektörel bağlamı anlayarak, çalışan gözetimiyle daha doğru kararlar alınmasını, uygulamaların daha hızlı hayata geçirilmesini ve başarılı sonuçlar elde edilmesini mümkün kılıyor. Sonuç olarak yapay zekanın gerçek değeri, ortaya koyduğu sonuçlarda yatıyor. Nitelikli yetenek havuzu ve girişimcilik ruhuyla Türkiye, iş dünyasındaki dönüşümün bir sonraki aşamasında lider bir rol üstlenmek için güçlü bir konumda bulunuyor.”

SAP Güney Avrupa Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Carlos Lacerda'nınmoderatörlüğünde, efsanevi Formula 1 pilotları David Coulthard ve Mika Häkkinen'in katılımıyla gerçekleşen “Kazanmanın Anatomisi: Liderlik, Karar Alma ve Yarış Stratejileri” oturumu ise zirvenin öne çıkan panelleri arasında yer aldı. Lacerda, yaptığı değerlendirmede iş dünyası ile Formula 1 arasındaki benzerliklere ve teknolojinin her iki konu üzerindeki etkilerine dikkat çekti: “Formula 1’in bize verdiği en önemli mesajlardan biri, başarının hiçbir zaman yalnızca teknolojiyle elde edilmediğidir. Veri, yapay zeka ve inovasyon olağanüstü içgörüler sunabilir; ancak gerçek başarı, bu içgörüleri kararlara ve sonuçlara dönüştürebilen insanlar sayesinde mümkün olur. SAP’nin iş yapay zekası yaklaşımı da tam bu noktaya odaklanıyor. Kuruluşlar yapay zeka yolculuklarını hızlandırırken rekabet avantajını belirleyecek unsur, güvenilir veriyi, akıllı teknolojileri ve güçlü liderliği ne kadar etkili şekilde bir araya getirebildikleridir. SAP Executive Summit boyunca dinlediğimiz örnek başarı hikayeleri, Türk şirketlerinin yapay zeka ve inovasyonu iş sonuçlarına dönüştürme konusundaki güçlü vizyonunu ortaya koyarken, Türkiye’nin bölgesel teknoloji ve inovasyon ekosistemindeki stratejik rolünün giderek güçlendiğini bir kez daha gösterdi.”

Oturumda, iki kez Formula 1 Dünya Şampiyonu olan, kendi neslinin en hızlı ve en saygın sürücülerinden Mika Häkkinen ile 13 kez Grand Prix kazanan, Häkkinen’in McLaren’deki eski takım arkadaşı ve rakibi David Coulthard, Formula 1’de başarının arkasındaki liderlik anlayışını, ekip çalışmasının kritik rolünü ve yüksek baskı altında doğru değerlendirmeler yapabilmenin önemini katılımcılarla paylaştı. Yarışlarda saniyeler içinde verilen kararların sonuçları nasıl doğrudan etkilediğine dikkat çeken Häkkinen ve Coulthard, gerçek zamanlı verinin, öngörünün ve kusursuz ekip koordinasyonunun yalnızca pistte değil, günümüz iş dünyasında da rekabet avantajının temel unsurları olduğunu vurguladı. Formula 1’de telemetri verileri ve pit ekibi arasındaki anlık bilgi akışını örnek gösteren ikili, şirketlerin de güvenilir veri ve yapay zekâ destekli içgörüleri kullanarak daha çevik, hızlı ve doğru adımlar atabileceğini belirtti. Efsanevi sürücüler ayrıca, teknolojinin en yüksek performansa ulaşmada kritik bir rol oynadığını, sürdürülebilir başarının ise ancak doğru insan, doğru strateji ve güçlü bir kurum kültürünün bir araya gelmesiyle mümkün olduğunu ifade etti.

Zirvenin ikinci gününde “Yapay Zeka ile Daha İyi Bir Yarın” başlıklı sunumda konuşan SAP EMEA Yapay Zeka ve Veri Başkanı Pavlos Panagiotidis, yapay zeka çağında güvenilir veri temeli ve süreç dönüşümünün önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Şirketler veri kalitesini artırmak ve süreçlerini iyileştirmek için bugünden harekete geçebilir. Tam otonomiye giden yol ise yapay zekanın merkeze alındığı yeni iş süreçleri ve güvenilir bir veri temeli oluşturulmasından geçiyor. SAP Business Data Cloud, ERP ve yapay zeka dünyalarını tek bir veri katmanında buluşturuyor. Cloud ERP, Joule ve yapay zeka agentlarıyla desteklenen bu yaklaşım, işletmelerin süreçlerini daha çevik ve bütünleşik bir yapıda kurgulamasına yardımcı oluyor. Böylece kurumlar veriyi daha etkin değerlendirirken, karar alma süreçlerinde de daha yüksek hız ve doğruluk elde edebiliyor.”

COP31 Yolunda Sürdürülebilirlik ve Büyüme

“COP31’e Giderken: Sürdürülebilirlik ve Büyüme” oturumunda, sürdürülebilirlik hedeflerinin büyüme stratejileriyle nasıl entegre edilebileceği ve yapay zekanın bu dönüşümdeki rolü ele alındı; sürdürülebilirlik ve dijital dönüşümün kurumların uzun vadeli rekabet gücü açısından giderek daha kritik hale geldiği vurgulandı.

SAP Sürdürülebilirlik Global CRO’su Alex Pinho, sürdürülebilirlik ve yapay zekanın birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Sürdürülebilirlik ve yapay zekanın iş süreçlerine entegrasyonu, şirketlerin operasyonel verimliliğini artırırken rekabet gücünü ve dayanıklılığını da güçlendiriyor.” dedi.

SAP Global Sürdürülebilirlik Ürün Pazarlama Direktörü Dr. Erdem Aksakal ise COP31 hazırlıkları kapsamında farklı paydaşlar arasında iş birliğinin önemine değinerek, “COP31 İklim Destekçisi olarak, Antalya’da iş dünyası ve diğer paydaşlar arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi, sürdürülebilirlik hedeflerinin somut adımlara dönüşmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir Dönüşüme Liderlik Edenler başlıklı oturumu yöneten SAP Güney Avrupa ve Türkiye CFO’su Buluş Fidan Tüfekçi’nin konukları, Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş ile Penti Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kariyo idi. Oturumda, sürdürülebilirliğin iş dünyasında yalnızca bir sorumluluk alanı olmaktan çıkarak kurumsal karar mekanizmalarını, yatırım önceliklerini ve değer yaratma modellerini yönlendiren stratejik bir eksen haline gelişi ele alınırken; teknoloji ve yapay zekanın sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmadaki dönüştürücü etkisi değerlendirildi. Ayrıca, yapay zeka ile insan yetkinlikleri arasındaki tamamlayıcı ilişki ve bunun geleceğin çalışma modellerine yansımaları tartışılırken, konuk şirketlerin toplumsal etki yaratmaya yönelik sosyal yatırım ve sürdürülebilirlik çalışmaları da paylaşıldı.

Etkinliğin kapanış panelinde ise Capital Dergisi Yazı İşleri Müdürü Şeyma Öncel Bayıksel'inmoderatörlüğünde, İhsaniye Danışmanlık ve Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Yıldız Holding Hissedarı Ali Ülker, "The Autonomous Enterprise: Kendi Kendini Yöneten Şirketler ve Geleceğin Liderlik Kodu" başlığında yapay zeka çağında şirket yönetiminin geleceğini değerlendirdi. Yapay zekanın artık bir araç olmaktan çıkıp karar mekanizmasının kendisine dönüştüğünü belirten Ülker, bu dönüşümün önceden hazırlanan bütçeler ve sabit hedeflerle işleyen klasik yönetim anlayışını geride bırakacağını vurguladı. Ancak Ülker'e göre asıl zorluk teknolojide değil yetki devrinde... Patronların CEO'lara bile yetki devretmekte zorlandığı iş dünyasında kararları yapay zekaya bırakmanın farklı bir kültür gerektirdiğini söyleyen Ülker, bu değişimin yönetim kurullarının rolünü de yeniden tanımlanacağını söyledi ve "Yeni dönemde yönetim kurullarına gerek kalmayacak" diye konuştu.

Otonom İşletme Vizyonunda Müşteri Başarı Hikayeleri

Google Cloud Türkiye Ülke Müdürü Önder Güler, Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Demirhan, Fraport TAV Antalya Airport Genel Müdürü Frank Quante, Detaysoft SOA People Genel Müdür Yardımcısı Fatih İnanç, Norm Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ceyhun Araz, NTT DATA META Bölgesi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Fatih Irak, Kazancı Holding CTO’su Ahmet Vefa Erdem, Solvia Digital Solutions COO’suEren Güney, ve Deloitte Portekiz Teknoloji ve Dönüşüm Hizmetleri Ortağı Ricardo RodriguesFerrão’nun katılımıyla gerçekleştirilen “Yapay Zeka ile Türkiye'de Kurumsal Dönüşüme Öncülük Etmek”, “Havacılıkta Dijital Dönüşüm”, “Veriden Karara: Yapay Zeka Çağında Dönüşüm Pusulası”, “Akıllı Dönüşüm, Sınırsız Enerji: Aksa Enerji’nin Yeniden Tasarlanan SAP Platformu” ve “Finansın Geleceğini İnşa Etmek” başlıklı oturumlarda, yapay zeka ve veri odaklı teknolojilerin karar alma süreçlerinden operasyonel verimliliğe uzanan etkileri, kurumların değişen iş dinamiklerine uyum sağlama kabiliyetlerini nasıl güçlendirdiği ve sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmadaki rolü ele alındı.

Panellerin ardından gala yemeği ve ödül töreniyle sona eren SAP Executive Summit 2026, Deloitte, Detaysoft SOA People, Google Cloud, NTT DATA ve Solvia’nın Diamond Sponsorluğunda; IBSS ve Nagarro’nun Platinum Sponsorluğunda BTC, Cloud4C, GoLive, MDSap ve Prodea’nınGold Sponsorluğunda gerçekleştirildi. Vesacons’un Ulaşım Sponsoru, FairConsult 24/7 ve RTC’nin Dijital Deneyim Sponsoru, Capital’in ise Medya Sponsoru olarak destek verdiği etkinlik kapsamında; Nagarro sponsorluğunda Oğul Türkkan, IBSS sponsorluğunda Özkan Yetik ve SAP sponsorluğunda Levon Bağış’ın katılımıyla düzenlenen tadım atölyeleri de katılımcılara keyifli deneyimler sundu.

2026 Dijital Dönüşüm Ödülleri Sahiplerini Buldu

Zirvenin heyecanla beklenen ödül töreninde, yapay zeka ve dijitalleşmeyi iş süreçlerinin merkezine alan şirketler sahnedeydi. Özel ödül kategorisindeki “SAP Global Yapay Zeka Ödülü”, ManosRaptopoulos tarafından Martur Fompak International'a takdim edildi. Sektörlerinde teknolojiyle fark yaratan kurumlar da SAP Dönüşüm Ödülleri 2026 kapsamında ödüllendirildi.

SAP DÖNÜŞÜM ÖDÜLLERİ 2026

SAP Global Yapay Zeka Ödülü

• Martur Fompak International

Sektörler Bazında Yılın SAP Dijital Dönüşüm Ödülleri

• Akaryakıt: Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş.

• Dayanıklı Tüketim Ürünleri: Arçelik Pazarlama

• Enerji Dağıtım ve Perakende: Enerjisa Enerji

• Enerji Üretim: Kazancı Holding

• Kimya: Akkök Holding Grup şirketi Aksa Akrilik

• Medya: Demirören Medya

• Moda Perakendeciliği: Boyner

• Tekstil: Sun Tekstil

• Tüketici Ürünleri: Şölen

• İlaç: Abdi İbrahim

• Perakende: Migros