Altın fiyatlarında son durum ne?

Altın fiyatları, tahvil faizlerindeki düşüş ve dolardaki gevşeme ile birlikte bu hafta verdiği kayıpları sildi.

2.04.2021 11:29:000
Paylaş Tweet Paylaş
Altın fiyatlarında son durum ne?

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi, hafta içerisinde 10 baz puandan fazla yükselişle yüzde 1,77 seviyesine ulaşarak, 14 ayın zirvesini gördükten sonra kademeli olarak yüzde 1,66 seviyesine geriledi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın açıkladığı yeni harcama planı da enflasyonun yükseleceğine dair beklentilerin artmasına ve doların zayıflamasına neden oldu. 

Altın, 2016 yılından sonraki en kötü çeyreklik performanslarından biriyle 2021 yılına başlarken Mart ayını da yüzde 1,5 kayıpla kapatmış oldu. 10 yıl vadeli Hazine tahvil faizi ve dolardaki gerilemeyle bu haftaki kayıplarını silen ons altın, dünden beri yüzde 1,43 yükselişle 1.732 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altın, hafta boyunca dolar/TL ve ons altındaki inişli çıkışlı seyirden etkilenerek dalgalı bir hafta geçirdi. Hafta içerisinde 460 TL ile zirveyi gören gram altın, haftayı 452 TL civarında kapatmaya doğru ilerliyor.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İşe alımda CEO'nun rolü artıyor

İşe alımda CEO'nun rolü artıyor

Hibrit model dönemi

Hibrit model dönemi

Çok boyutlu CEO'lar

Çok boyutlu CEO'lar

Yeni kategori yarışı

Yeni kategori yarışı

Zorlu Center sosyal hayata hazır

Zorlu Center sosyal hayata hazır

İşe alımda 8 eğilim

İşe alımda 8 eğilim

Yorum Yaz