Altın nereye gidiyor?

Altın fiyatları iki haftanın zirvesine yakın, petrol ise ABD stoklarındaki artış ile geriledi.

11 NİSAN, 20190
Paylaş Tweet Paylaş
Altın nereye gidiyor?

Avrupa (ECB) ve ABD Merkez bankalarının (Fed) para politikasını gevşetmeye yönelik açıklamalarının yatırımcıların ekonomik yavaşlama endişelerini kuvvetlendirmesi ve küresel tahvil getirileri ile doları baskı altında tutmasının ardından, altın hafif gerilese de dün gördüğü iki haftanın zirvesine yakın seyrediyor.

Spot altının ons fiyatı dün 1,310.50 dolar ile 28 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün yüzde 0.1 düşüşle 1,306.58 dolara geriledi.

Petrol fiyatları ise, ABD ham petrol stoklarının yaklaşık 17 ayın en yüksek seviyesine çıkmasıyla geriledi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.4 düşüşle 71.44 dolara geldi.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

En çok borsa kaybettirdi

En çok borsa kaybettirdi

"Seçim sonrası daha pozitif olur"

"Seçim sonrası daha pozitif olur"

Altında yükseliş eğilimi

Altında yükseliş eğilimi

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.