Altında yükseliş sürecek mi?

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Gram altın 286 TL, çeyrek altın ise 470 TL seviyesini test ederken, altının ons fiyatı da 1500 doları gördü.

25 ARALIK, 20190
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Altında yükseliş sürecek mi?

Altının gram fiyatı gün içinde 286 TL seviyesini görürken, altın fiyatlarının yılbaşından sonra da artmaya devam edeceği öngörülüyor. 

Gram altın, dün dolar kurundaki yatay harekete rağmen altının ons fiyatlarında yaşanan yükselişle beraber değer kazanarak, günü yüzde 0.9 yükselişle 286.70 TL'den tamamlamıştı.

Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 13.21 itibarıyla yüzde 0.19 azalışla 286.44 TL'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 467 TL, Cumhuriyet altını da 1.926 TL'den alıcı buluyor. Altının ons fiyatı ise 1500 doları gördükten sonra, 1499 dolar seviyesinden işlem görüyor. 

ABD-Çin gelişmeleriyle bir süre baskı altında kalan ons altın, ABD ile Çin arasında anlaşma yapılacağı haberi ile birlikte yükselişe geçti. Dolar kurunun 5,90 seviyelerinden geriye düşmemesi halinde altındaki yükselişin de sürmesi bekleniyor.

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