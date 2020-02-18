Altının gramı 309 lirayı aştı

Altının gram fiyatı, güne artışla başlamasının ardından 309,6 lira seviyesinde bulunuyor.

18 ŞUBAT, 20200
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Altının gramı 309 lirayı aştı

Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybederek günü yüzde 0,2 azalışla 307,4 liradan tamamladı.

Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 309,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı’da çeyrek altın 508 lira, Cumhuriyet altını da 2.075 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,4 üzerinde 1.587,5 dolardan işlem görüyor

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