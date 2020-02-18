Altının ons fiyatı kritik eşiğe yaklaştı

Altının ons fiyatı 1586 dolar seviyesine çıkarak, yükselişte kritik eşik olan 1590 dolara çok yaklaştı.

Altın fiyatları, koronavirüsün küresel büyüme üzerindeki etkisine ilişkin endişelerin arttığı bir ortamda piyasalara tekrar hakim olan riskten kaçınma eğilimi ile birlikte yükseldi.

ABD endeks vadeli kontratları ve Asya piyasalarında işlem gören hisse senetleri, Apple Inc.'nin çeyrek dönem satışlarının tahminlerin altında kalacağını açıklaması ve bunun da koronavirüs salgınının şirket kârları ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin altını çizmesi ile birlikte düştü. Öte yandan BlackTock Inc., gelişen ülke piyasalarının sıçrama yapabileceğini ve hastalığın küresel büyümedeki artışı ancak geciktirebileceğini, rayından çıkaramayacağını kaydetti. Çin virüsün ekonomik etkisini dengeleyebilmek için ekstra teşviklere gitme taahhüdünde bulundu.

Spot altın, Pazartesi günü yüzde 0.2 düştükten sonra yüzde 0.3 yükselerek Singapur saati ile 13:45'te ons başına 1,586.10 dolara çıktı.

AxiCorp baş piyasa stratejisti Stephen Innes, "Hisse senedi piyasalarında Kovid-19 salgınının sert etkilerinden kaynaklanan satış dalgasına ilişkin bir işaret, altında mevcut ortamda uzun pozisyona girerek hedge etme eğiliminin devam etmesi ile birlikte, metale yönelik talebi yukarı yönde desteklemeye devam edecek" dedi ve "Apple'ın virüs endişeleri nedeniyle ciro hedefini düşürmesi, riskten kaçınma eğilimini artırmasından dolayı, altın fiyatlarını destekledi" şeklinde görüş bildirdi.

Spot gümüş yüzde 1 yükselerek ons başına 17.8735 dolara çıkarken, platin yüzde 0.1 değer kazanarak ons başına 971.91 dolara tırmandı ve paladyum Pazartesi günkü yüzde 3.5'lik yükseliş sonrası yüzde 0.3 daha prim yaparak ons başına 2,526 dolara ulaştı.