Çeyrek altın dengelendi

Gram altın 257,4 lira, çeyrek altın 420 lira ve Cumhuriyet altını 1.721 liradan işlem görüyor.

29 TEMMUZ, 20190
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Çeyrek altın dengelendi

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 257,4 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe rağmen dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle değer kaybeden gram altın, haftayı yüzde 0,3 azalışla 258,6 liradan tamamladı.

Gram altın, haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında, 257,4 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 420 lira, Cumhuriyet altını 1.721 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışın hafif üzerinde, 1.418,5 dolardan işlem görüyor.


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