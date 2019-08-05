Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 260,8 lira seviyesinde dengelendi.

Gram altın, cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatında yaşanan değer kaybına paralel yüzde 1,1 düşüşle haftayı 257,5 liradan tamamladı.

Cuma günkü değer kaybından sonra yeni haftaya ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı gerilimiyle başlayan gram altın, saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,3 üzerinde 260,8 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 427 lira, Cumhuriyet altını 1.742 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen ons altın, son 6 yılın en yüksek seviyesi olan 1.459,8 dolar seviyesini test ettikten sonra şu sıralarda yüzde 1,2 değer kazancıyla 1.457,9 dolardan işlem görüyor.



