Darphane’den altın açıklaması

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Güven Pado, piyasada altın arzında herhangi bir sorun bulunmadığına dikkat çekti.

2.04.2020 10:07:000
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Darphane’den altın açıklaması

Koronavirüs önlemleri kapsamında Kapalıçarşı’daki dükkanların tamamen kapatılması ve buradaki toptancıların kepenk indirmesiyle kuyumcu esnafının elinde altın kalmadığına ilişkin iddialara Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nden yanıt geldi.

“ALTIN ARZINDA SIKINTI YOK”

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Güven Pado, yaptığı yazılı açıklamada;

“Bilindiği üzere Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Cumhuriyet Ziynet ve Cumhuriyet Sikke altınlarının tek yasal üreticisi olup söz konusu ürünlerin üretimine kesintisiz bir şekilde devam edilmekte, Genel Müdürlüğe gelen tüm Cumhuriyet Altını talepleri zamanında karşılanmaktadır.

Piyasada altın arzında herhangi bir sorun bulunmamaktadır” bilgisini paylaştı.



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