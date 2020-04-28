Gram altın 382 lirada

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,52 azalışla 382,40 liradan tamamladı.

28.04.2020 18:03:000
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Gram altın 382 lirada

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 620,00 lira, Cumhuriyet altını 2.540,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,52 düşüşle 382,40 liradan işlem gördü.

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:



PAZARTESİ		 SALI 
     Alış    Satış                Alış    Satış               
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)    384,20384,40382,20382,40
Cumhuriyet Ata Lira    2.532,002.550,002.519,002.540,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)    350,00354,00348,60352,60
Lira(Tam) Ziynet    2.474,002.494,002.461,002.481,00
Yarım Ziynet    1.237,001.247,001.231,001.241,00
Çeyrek Ziynet    619,00624,00615,00620,00
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