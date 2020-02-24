Gram altının fiyatı yüzde 2,53 arttı

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,53 artışla 332,20 liradan tamamladı.

24 ŞUBAT, 20200
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Gram altının fiyatı yüzde 2,53 arttı

İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 540,00 lira, Cumhuriyet altını 2.209,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,53 yükselişle 332,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 323,80 324,00 332,00 332,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.134,00 2.155,00 2.188,00 2.209,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 295,30 299,30 303,00 307,00
Lira(Tam) Ziynet 2.085,00 2.105,00 2.138,00 2.158,00
Yarım Ziynet 1.043,00 1.053,00 1.069,00 1.079,00
Çeyrek Ziynet 521,00 526,00 535,00 540,00

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